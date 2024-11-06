Суд признал виновными 22 злостных неплательщика алиментов

Все они ранее были привлечены к административной ответственности, но продолжали бездействовать, отказавшись от трудоустройства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Суд признал должников виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 139 УК РК, и назначил им наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

В текущем году за неуплату алиментов 145 должников привлечены к административной ответственности в виде ареста до пяти суток и 78 должникам назначены штрафы.

Как отмечается, одной из причин активного принятия мер судебными исполнителями по привлечению должников к ответственности являются акты прокурорского реагирования.

Так, по актам прокуроров за непринятие предусмотренных законом мер по взысканию алиментов к дисциплинарной ответственности привлечены более 70 судебных исполнителей.

Прокуратура предупреждает, что за неуплату алиментов предусмотрена административная и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.