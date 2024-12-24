Суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину за наезд на людей

Он въехал в людей перед школой

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Китае приговорили к смертной казни мужчину, который 19 ноября въехал в людей перед входом в начальную школу «Юнъань» района Динчэн. Об этом сообщил городской суд средней ступени города Чандэ в понедельник, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

В результате наезда, как ранее сообщало Центральное телевидение Китая, «пострадало множество школьников», все они были направлены в больницу для получения необходимой помощи.

«Суд приговорил подсудимого Хуан Вэня, который угрожал общественной безопасности опасными методами, к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, к пожизненному лишению политических прав», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте суда.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что из-за финансовых проблем и конфликтах в семье, Хуан Вэнь, чтобы выплеснуть эмоции, решил совершить наезд на людей. После того, как автомобиль остановился из-за неисправности, он вышел из машины с оружием, но был остановлен прохожими. В результате его действий легкие травмы получили 30 человек, 18 из которых – ученики начальной школы.