Суд защитил права несовершеннолетнего карагандинца

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Карагандинской области рассмотрели дело о направлении подростка в спецорганизацию образования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

В заявлении полиции указано, что 16-летний студент 2 курса Карагандинского агротехнического колледжа систематически пропускал занятия.

В суде установили, что студент действительно пропускал занятия из-за того, что ухаживал за больной 71-летней бабушкой.

«Часть неофициальных заработков он отдавал бабушке, остальное расходовал на нужды по дому (покупку дров и угля) и одежды. На учете не состоит, фактов бродяжничества, употребления спиртных напитков и наркотических средств за ним не замечено, общественный порядок не нарушал, к уголовной и административной ответственности не привлекался, приводов в полицию не имел», - рассказали в суде.

Родители участия в воспитании и содержании сына не принимают, так как проживают в другом городе.

Мать состояла на учете по категории «Родитель, не исполняющий своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних детей», привлекалась к административной ответственности за распитие спиртных напитков и за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию ребенка.

Отец студента выразил несогласие с заявлением управления, признавая вину, как родителя, в отсутствии должного внимания сыну.

Прокурор посчитала необходимым отказать в заявлении о направлении на 1 год несовершеннолетнего в спецорганизацию образования. Суд с учетом этого отказал в удовлетворении заявления управления полиции.

В адрес уполномоченных органов вынесено частное определение в целях недопущения впредь нарушений прав несовершеннолетних.

Судом совместно с организациями социального и семейного развития предприняты меры по устройству несовершеннолетнего в вечернюю школу.

Решение вступило в законную силу.