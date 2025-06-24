коллаж из архива «КП»

Выступая на IX Съезде судей, Президент подчеркнул, что справедливый, авторитетный и беспристрастный суд является прочной опорой государства. Именно судебная система призвана обеспечивать надежную защиту прав граждан, укрепляя верховенство закона и равенство всех перед правосудием. Через эффективное, открытое и независимое судопроизводство формируется общественное доверие и создаются условия для процветания экономики и улучшения инвестиционного климата.

Важно отметить, что в ходе реформирования системы за последние годы были достигнуты значимые результаты. И речь здесь не только о создании Конституционного суда и внедрении административной юстиции. В чис­ле последних нововведений можно назвать также расширение института присяжных, реформирование кадровой политики в судейском корпусе. Укреп­лена и институциональная самостоятельность: вопросы формирования бюджета и назначения руководителей судов теперь решаются самим судейским сообществом.

Помимо прочего, судьи выполняют системную роль в формировании правовой культуры общества. По сути, их беспристрастность, честность и высокий профессионализм являются залогом того, что принцип «Закон и Порядок» становится не лозунгом, а практической реальностью.

Функционируя в строгом соответствии с нормами Конституции и законодательства, судебная власть, в дополнение ко всему, служит сдерживающим и уравновешивающим фактором в системе государственного управления, предотвращая произвол и обеспечивая равенство всех перед законом.

Мы стремимся к тому, чтобы судья был независим в своих решениях и опирался исключительно на нормы права и внутренние убеждения. Такие принципы, как объективность, законность и справедливость, являются неотъемлемыми элементами судейской этики и ключевыми критериями общественной оценки судебной власти. От их соблюдения зависит стабильность правового порядка в стране и восприя­тие суда как института, которому можно доверять.

Одним из важных показателей развития судебной системы Казахстана можно назвать и ее устойчивую модернизацию. Внед­ряются электронные сервисы, проводятся онлайн-заседания, а граждане могут подавать и отслеживать ход своих дел через цифровые платформы. Все это повышает прозрачность и эффективность правосудия, делает его более доступным для всех категорий населения, включая сельские регионы.

Так, в последние годы активно расширяется функционал портала «Судебный кабинет», автоматизируются процессы распределения дел и вынесения отдельных судебных актов. Обы­денной практикой стали уже судебные заседания формата онлайн, особенно в гражданском и административном судопроизводстве. Безусловно, все это позволяет сократить сроки рассмотрения дел, снизить затраты сторон и повысить правовую доступность в целом. Цифровизация правосудия – это не просто технологический прогресс, а реальный инструмент укрепления доверия к судебной власти.

С внедрением Административного процедурно-процессуального кодекса в Казахстане изменился подход к взаимодействию между гражданами и государственными органами. Теперь в административных спорах ответственность за доказательную базу возложена не на гражданина, а на сам государст­венный орган, что усиливает правовую защиту частных лиц и бизнеса.

Одновременно в стране внедрена единая цифровая платформа е-Otinish, которая значительно повысила прозрачность и подотчетность в системе административных процедур. Каждый гражданин или юридическое лицо может сейчас подать обращение онлайн через е-Otinish. Такая система усиливает контроль за действиями административных органов и обеспечивает удобный механизм обратной связи.

Правосудие – это слаженная и много­гранная система, в которой наряду с судьями важную роль играют сотрудники аппарата судов. Именно они ежедневно обеспечивают устойчивое и эффективное функционирование судебной власти. Это секретари судебных заседаний, помощники судей, архивариусы, делопроизводители, IT-специалисты, сотрудники канцелярий. Каждый из них выполняет важную функцию, без которой невозможна ни организация заседания, ни оформление решений, ни ведение делопроизводства, ни цифровое сопровождение судебных процессов. Профессио­нализм, ответственность и преданность делу каждого сотрудника аппарата суда – важнейшая составляющая в обеспечении принципов справедливости, законности и эффективности судопроизводства.