Судью избили после футбольного матча в чемпионате Турции

Скандалы, В мире
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Сразу после окончания игры президент клуба «Анкарагюджю» подбежал к главному арбитру и ударил его кулаком по лицу, сообщает championat.com

Фото: championat.com

По данным источника, руководитель команды хозяев Фарук Кока остался явно недоволен результатом встречи. Ведь его клуб пропустил гол на седьмой добавленной минуте ко второму тайму, тогда как главный арбитр Халил Умут Мелер столько минут не добавлял.

Мало того, что хозяева не удержали победу, так рефери ещё и отменил один из двух их голов.

После удара в голову судья упал, и ему моментально два раза досталось с ноги от других представителей клуба «Анкарагюджю».

Инцидент попал на десятки камер, а значит, его будет разбирать соответствующая комиссия – местный КДК. Как накажут Фарука Коку, пока непонятно, но вряд ли функционер отделается устным предупреждением или мелким штрафом. Да и другие участники конфликта явно получат по заслугам.

Позже стало известно о реакции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на избиение судьи.

 «Я осуждаю нападение на рефери Халила Умута Мелера после матча «Анкарагюджю» — «Ризеспор», сыгранного сегодня вечером, и желаю ему скорейшего выздоровления. Спорт означает мир и братство. Спорт несовместим с насилием. Мы никогда не допустим насилия в турецком спорте», — написал Эрдоган в социальной сети X (ранее Twitter).

#Турция #скандал #футбол #разбирательство #арбитр

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