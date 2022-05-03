Фото: primeminister.kz
Правительство , Экономика
Сума Чакрабарти дал оценку антикризисным мерам Правительства Казахстана

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с заместителем председателя Высшего совета по реформам сэром Сумой Чакрабарти, в ходе которой были обсуждены макроэкономическое развитие Казахстана, деятельность Международного финансового центра «Астана», а также вопросы привлечения инвестиций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

На совещании было отмечено, что в настоящее время в мире наблюдается нарушение глобальных и региональных логистических цепочек, повышение волатильности на финансовых и сырьевых рынках, увеличение инфляционного давления.

Для смягчения возникающих рисков Правительством РК принимаются необходимые антикризисные меры, направленные на: обеспечение устойчивости финансовой системы, контроль и снижение инфляции, стимулирование внешнеторговой деятельности, поддержку отраслей экономики и привлечение инвестиций.

В целях нейтрализации последствий ухудшения внешнеэкономической ситуации для реального сектора экономики на 2022 год предусмотрено выделение 1,2 трлн тенге. Данные средства будут направлены на поддержку обрабатывающей промышленности, развитие АПК, автомобильных дорог, субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам предпринимателей и другое.

Сэр Сума Чакрабарти отметил, что данные меры являются эффективными и своевременными. При этом, по его словам, важно ориентироваться не только на существующие тренды, но и учитывать их долгосрочные последствия.

В ходе совещания были также обсуждены планы по проведению МФЦА с 27 по 29 июня Astana Finance Days — одной из крупнейших финансовых конференций в регионе.

В рамках нее планируется обсудить новые экономические реформы, инвестиционные возможности и потенциальные точки роста Казахстана, в том числе с участием видных международных экспертов.

Еще одним вопросом совещания стало привлечение в Казахстан прямых иностранных инвестиций.

Так, было отмечено, что по итогам 2021 года республика вернулась на «допандемийный» уровень притока инвестиций.

За прошлый год было введено в эксплуатацию 44 новых инвестпроекта на $3,6 млрд.

В настоящее время проработан и опубликован пул из реализованного и потенциального 761 проекта на $54 млрд для отечественных и зарубежных инвесторов.

«Для повышения инвестиционной привлекательности Казахстана Правительством ведется работа по утверждению новой Концепции инвестиционной политики до 2026 года. С учетом глобальных трендов будет продолжена работа по привлечению инвестиций в обрабатывающую промышленность с высоким переделом, агропромышленный комплекс, фармацевтику и транспортно-логистическую инфраструктуру», — подчеркнул Премьер-министр РК.

Популярное

Все
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
О погоде по Казахстану на 3-5 мая рассказали синоптики
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
Суд по запредельным счетам на тепло сложился в пользу жителей Петропавловска
В казахстанской системе спортивной подготовки ожидаются изменения
Али Бектаев: Проведение референдума в Казахстане – историческое решение
Повышены максимальные ставки по депозитам в тенге
Тайные маршруты служебного авто
Ербола Назарбаева уволили из Антикора
Кипр стал первой страной с полным охватом 5G
Преступник сбежал из колонии в Актобе
Касым-Жомарт Токаев: Мы никогда не отступим от принципа «Единство – в многообразии»
Котельную три года ждать?
Ставки вознаграждения по микрокредитам хотят изменить в Казахстане
Обзор главных событий европейского футбола
От юрты до ханока
Связались с дурной компанией
Хоккейный клуб "Сарыарка" вновь стал чемпионом Казахстана
Инвестиции в будущее
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт
Названы две самые бедные области Казахстана
Президент Казахстана больше не член партии "Amanat"
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?

Читайте также

Поручения , Экономика
165 млрд тенге ущерба нанесено государству от нарушений на …
Правительство
Планы по строительству и модернизации очистных сооружений в…
Экономика , Общество
Ставки вознаграждения по микрокредитам хотят изменить в Каз…
Экономика
Повышены максимальные ставки по депозитам в тенге

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]