За десять месяцев текущего года на дорогах Алматинской области произошло 3020 аварий, что на 22,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Тревожную статистику привел на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель начальника управления административной полиции ДП Алматинской области Еркебулан Ахметов. По его данным, с начала года в дорожных авариях, случившихся в регионе, погибли 304 человека, еще 4,5 тыс. получили травмы различной степени тяжести.

На аварийно-опасных участках дорог установлено 325 комплексов фото- и видеофиксации, позволяющих оперативно выявлять автомобили с поддельными номерами и злостных неплательщиков. С начала года с помощью камер зафиксировано 563 тыс. нарушений, общая сумма начисленных штрафов превысила 7,8 млрд тенге.

В частности, за управление транспортом в состоянии опьянения к ответственности привлечены 811 водителей, за выезд на полосу встречного движения – 1,3 тыс., за непредоставление преимущества пешеходам – 3,3 тыс. человек. Свыше 22 тыс. нарушений совершено пешеходами.

Полицией применяются также дроны, с помощью которых зарегистрировано свыше 300 нарушений ПДД, а также скрытый патруль – машины без проблесковых маячков. За ненадлежащее содержание дорог к ответственности привлечены 350 должностных лиц, штрафы превысили 22,5 млн тенге. В числе оштрафованных – не только работники дорожно-эксплуатационных служб, но и руководители районных и сельских акиматов.