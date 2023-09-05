Супругов нашли убитыми в квартире в Актобе
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В Актобе найдены трупы двух человек, подозреваемый задержан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской департамент полиции.
"4 сентября примерно в 20:00 в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Гришина обнаружены тела 64-летнего мужчины и 70-летней женщины с признаками насильственной смерти, состоящих в законном браке", - говорится в сообщении ДП.
По данному факту начато досудебное расследование по факту убийства двух лиц.
Подозреваемый установлен и задержан. Назначены необходимые экспертизы, добавили в полиции.