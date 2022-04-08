Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин представил коллективу госкорпорации «Правительство для граждан» нового председателя правления. Им стал Суйениш Абдильдин, ранее занимавший пост первого заместителя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НАО ГК.

Суйениш Тулеуханович Абдильдин в 2011 году окончил Казахстанско-Британский технический университет по специальности

«Вычислительная техника и программное обеспечение», в 2014 - Университет Бирмингема в Великобритании. Имеет степень магистра по специальности «Компьютерные науки».

Трудовую деятельность начал в октябре 2011 года ведущим специалистом АО «Национальные информационные технологии».

В 2012 -2013 годах работал бизнес-аналитиком в ТОО «ЭПАМ Казахстан».

С 2014 по 2018 год работал на различных должностях в АО «Казпочта», после чего работал в коммерческих организациях.

В 2020 году занимал должность советника в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С октября 2020 года работал Первым заместителем председателя правления «Правительство для граждан». Здесь он курировал вопросы координации фронт-офисов, контроля качества, единого контакт-центра и IT проектов госкорпорации.