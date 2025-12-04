4 декабря в 12 час 45 мин по времени Астаны в Алматы зарегистрировано землетрясение

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"Специалистами ГУ «Казселезащита» МЧС проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений. По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", - говорится в сообщении МЧС.

Напомним, 4 декабря в 12 час 45 мин по времени Астаны в г.Алматы зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 277 км. на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила: Алматы - 3 балла, в Алматинской области - 2-3 балла, в зависимости от района, в Жетысуской и Жамбылской областях - 2 балла.

В связи с зафиксированным землетрясением открыты «горячие линии» с участием психологов МЧС: