Свет наших газет

Эксперт-совет
61
Зарина Москау

Отечественная журналистика будет развиваться.И в этом большая роль отводится печатным изданиям. О том, какие вызовы стоят перед казахстанской прессой и какими могут быть перспективы, шла речь на Первом форуме региональных печатных изданий, проходящем в Астане.

Фейкам – минус

Выступивший на форуме заместитель Премьер-министра Алтай Кульгинов особо подчерк­нул, что в основе функционирования традиционных СМИ лежат такие незыблемые принципы, как достоверность, содержательность и объективность. При этом вопрос безопасности отечественного медиапространства – один из самых важных, подразумевающий системную работу в целях защиты населения от фейковой информации, наносящей вред стране.

– Сегодня в Казахстане зарегистрировано более 5 тысяч СМИ, из них 70% – печатные издания. Это свидетельствует об увеличении потенциала медиаотрасли и ее значительных перспективах. Для дальнейшего развития отечественных медиа перед нами стоят масштабные задачи, – сказал вице-премьер, подчеркнув, что в своей предвыборной программе Глава государства дал конкретные поручения и поставил задачи по улучшению информационной, молодежной политики, инструментов связи с гражданским обществом.

В этой связи, что касается увеличения количества читателей и тиражей изданий, финансирования и технического обновления, своевременной доставки и улучшения условий функционирования региональных СМИ, Министерству информации и общественного развития необходимо работать совместно с местными исполнительными органами.

Также по словам вице-премье­ра, в каждом регионе необходимо разработать формат эффективного проведения государственной информационной политики с учетом специфических региональных особеннос­тей изданий.

– Правительство совместно с местными исполнительными органами будет всегда оказывать содействие развитию региональных печатных изданий. При этом мы должны четко понимать: перед данной отраслью стоит ряд вызовов и системных вопросов. Главный из них – определение основных трендов развития. Министерство информации и общественного развития совместно с заинтересованными государственными органами должно выработать долго­срочную стратегию и конкретные механизмы по поддерж­ке региональных СМИ, – отметил Алтай Кульгинов.

Стремительное развитие средств массовых коммуникаций и различных онлайн-платформ, мессенджеров предоставляет пользователям возможность получать оперативную информацию в режиме онлайн, считает вице-премьер.

– Нам следует всегда осознавать огромную роль печатных изданий в формировании принципов интеллектуальной нации. Именно газеты и журналы наряду с литературными изданиями прививают любовь к чтению с самого детства. Культ читающей нации, на наш взгляд, является неотъемлемым элементом в формировании интеллектуального кода любой страны. И нам всем следует помнить об этом, – подчеркнул Алтай Кульгинов.

Выступление вице-премьера порадовало собравшихся на форум сотрудников печатных изданий. Они услышали главную мысль – газетам быть. А как иначе? Атланты, конечно, держат небо, но свет культуры чтения идет от газет.

Новое слово

С большим интересом слушали участники выступление министра информации и общественного развития Дархана Кыдырали.

– Периодические издания, а особенно региональные СМИ, – школа журналистики. Многие именитые нынче авторы свой путь к читателю начинали именно в районных и областных СМИ. Сегодня пресса переживает тектонические изменения, – сказал министр, начиная свое выступление. Кроме того, он четко обозначил болевые точки, указав пути решения проблем.

– Цифровые технологии сегодня диктуют многие правила жизни, изменились привычные стандарты потребления контента. Основным источником информации для многих стали интернет-ресурсы. Вследствие этого некоторые издания были вынуждены прекратить свою работу или сократить тиражи. Особенно явственно это сказалось во время пандемии. И, к сожалению, основной удар пришелся по региональным СМИ. На сегодня в частные руки перешли 159 районных газет, – отметил Дархан Кыдырали, подчеркнув, что эта проблема – глобального масштаба. К слову, в США, например, с 2005 года закрылись 2 500, а в Великобритании – свыше 200 газет.

– Конкретные причины закрытия некоторых газет в нашей стране требуют детального исследования, Казахстанский институт общественного развития должен провести комплекс­ный анализ. Любые решения должны быть научно обоснованными, – сказал спикер, отметив, что сейчас пересмат­риваются механизм и правила финансирования изданий в регионах.

– Объемы средств на поддержку местных СМИ не менялись с 2019 года, в связи с чем мы планируем повысить их. В целях повышения квалификации сотрудников региональных газет и журналов будет запущен недавно реорганизованный проект по обмену опытом в республиканских газетах и Казнете. В течение года представители печатных изданий получат возможность пройти стажировку в таких фундаментальных изданиях, как «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда», – подчерк­нул министр.

Во время поездок по регионам и встреч с коллективами был озвучен ряд проблем. Так, например, некоторые «районки» не имеют даже сайтов, и это в век информационных технологий! В то же время другие газеты с небольшим тиражом сумели найти свое место в интернет-пространстве и успешно представлены в Сети.

Особо министр отметил районную газету в Кызылординской области «Жаңақорған тынысы», имеющую тираж в 7,5 тыс. экземпляров, и ТОО «Сыр Медиа», умело решающее воп­росы подписки, рекламы и другие.

Глава ведомства также проинформировал о нюансах проекта Закона «О масс-медиа».

– Мы планируем принять Закон «О масс-медиа», который направлен на повышение юридического статуса и социального положения журналистов. Кроме того, готовятся поправки к Закону «О доступе к информации». Обсуждена Информационная доктрина, началась разработка Концепции развития сферы информации на 2023–2030 годы, – проинформировал он.

В своем выступлении министр информации и общественного развития обозначил основные пункты, необходимые для успешного развития любого печатного СМИ. Это качественный контент и формат, достоверная информация, добротная аналитика, конструктивная критика, содержательные интервью, динамичные фотографии и современный сайт.

– Газета – не только и не столько доставщик информации, сколько качественный продукт, причем разноплановый. «Главный редактор – это главврач общества» – эти слова известного литератора, публициста, журналиста Шерхана Муртазы как нельзя лучше отражают социальную роль и значимость печатных изданий и журналистов, посвятивших себя газете, – отметил министр.

Перед собравшимися также выступили журналист, депутат Сената Парламента Нурторе Жусип, директор Службы центральных коммуникаций при Президенте РК Аскар Умаров. Они также говорили о значимости печатных изданий, предложили свое видение решения некоторых задач.

Так, например, Нурторе Жусип отметил, что пандемия продемонстрировала хорошие возможности удаленной работы, и сейчас стоит подумать о мобильных редакциях, существенно сокращающих расходы на аренду зданий, комуслуги и другие траты.

В свою очередь Аскар Умаров подчеркнул, что именно традиционные СМИ во время карантина и пандемии во всем мире служили источником самой достоверной информации – без фейков и домыслов.

Перед участниками выступил также директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы. Он отметил высокое значение нынешнего форума для развития и поддержки региональных печатных средств массовой информации.

Выступивший на форуме замес­титель главного редактора газеты «Казахстанская правда» Сергей Нестеренко (на снимке) рассказал о возможностях печатных СМИ по повышению читабельности текстов за счет грамотного подхода к логическому построению текстов и использования стилистических приемов.

Для работы в форуме из разных регионов страны прибыли более 200 представителей печатных изданий. Они участвуют в панельных сессиях, мас­тер-классах, обмениваются опытом, обсуждают насущные проблемы.

#миор #форум

Популярное

Все
Для устойчивости системы нужны демократические институты
Свет наших газет
Правоохранительные органы начали масштабную проверку грузового автотранспорта на предмет превышения весовых параметров
Битвы за плей-офф
С неаполитанским акцентом
Про WRO, роботов и новых друзей
Поступок настоящего воина
Лекарственный рынок: проблемы и перспективы
В тренде – органическое земледелие
Сенаторы зарегистрированы
На холодном откорме
Учебный процесс возобновится
Надбавки за категорию
Анонимность не спасет
Охота на архаров
Верните райсуды!
Ночные рейды
Час на дорогу
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
С 1 января в стране начался второй этап всеобщего декларирования. Подробности в интервью заместителя руководителя управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД Министерства финансов РК Санжара Молдабекова
Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы
Застолье закончилось убийством в ЗКО
Владелец столичной антикварной лавки Руслан Кабазиев изобрел "машину времени"
"Мучили малышей разными способами": видео из центра развития шокировало Казнет
Известному казахстанскому культурологу и общественному деятелю Мурату Ауэзову исполнилось 80 лет
Ерке Есмахан и Raim поженились по исламскому обряду
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Роспуск Мажилиса: президент провел консультации со спикерами палат Парламента и премьером
Строительный гигант Турции готов реализовать новые инвестпроекты в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с заявлением
Мир в руках поэта
Все зависит от открытости и конкурентности выборов
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана

Читайте также

Эксперт-совет
Что год политический нам готовит?
Эксперт-совет
Бюджет страны начинается с бюджета двора
Эксперт-совет
Год испытаний и возможностей
Эксперт-совет
Будущее за роботами и фрилансерами?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]