Свет наших газет

Отечественная журналистика будет развиваться.И в этом большая роль отводится печатным изданиям. О том, какие вызовы стоят перед казахстанской прессой и какими могут быть перспективы, шла речь на Первом форуме региональных печатных изданий, проходящем в Астане.

Фейкам – минус

Выступивший на форуме заместитель Премьер-министра Алтай Кульгинов особо подчерк­нул, что в основе функционирования традиционных СМИ лежат такие незыблемые принципы, как достоверность, содержательность и объективность. При этом вопрос безопасности отечественного медиапространства – один из самых важных, подразумевающий системную работу в целях защиты населения от фейковой информации, наносящей вред стране.

– Сегодня в Казахстане зарегистрировано более 5 тысяч СМИ, из них 70% – печатные издания. Это свидетельствует об увеличении потенциала медиаотрасли и ее значительных перспективах. Для дальнейшего развития отечественных медиа перед нами стоят масштабные задачи, – сказал вице-премьер, подчеркнув, что в своей предвыборной программе Глава государства дал конкретные поручения и поставил задачи по улучшению информационной, молодежной политики, инструментов связи с гражданским обществом.

В этой связи, что касается увеличения количества читателей и тиражей изданий, финансирования и технического обновления, своевременной доставки и улучшения условий функционирования региональных СМИ, Министерству информации и общественного развития необходимо работать совместно с местными исполнительными органами.

Также по словам вице-премье­ра, в каждом регионе необходимо разработать формат эффективного проведения государственной информационной политики с учетом специфических региональных особеннос­тей изданий.

– Правительство совместно с местными исполнительными органами будет всегда оказывать содействие развитию региональных печатных изданий. При этом мы должны четко понимать: перед данной отраслью стоит ряд вызовов и системных вопросов. Главный из них – определение основных трендов развития. Министерство информации и общественного развития совместно с заинтересованными государственными органами должно выработать долго­срочную стратегию и конкретные механизмы по поддерж­ке региональных СМИ, – отметил Алтай Кульгинов.

Стремительное развитие средств массовых коммуникаций и различных онлайн-платформ, мессенджеров предоставляет пользователям возможность получать оперативную информацию в режиме онлайн, считает вице-премьер.

– Нам следует всегда осознавать огромную роль печатных изданий в формировании принципов интеллектуальной нации. Именно газеты и журналы наряду с литературными изданиями прививают любовь к чтению с самого детства. Культ читающей нации, на наш взгляд, является неотъемлемым элементом в формировании интеллектуального кода любой страны. И нам всем следует помнить об этом, – подчеркнул Алтай Кульгинов.

Выступление вице-премьера порадовало собравшихся на форум сотрудников печатных изданий. Они услышали главную мысль – газетам быть. А как иначе? Атланты, конечно, держат небо, но свет культуры чтения идет от газет.

Новое слово