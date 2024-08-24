Свет незакатного Солнца

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Теплом и единением был наполнен концерт, посвященный памяти Виктора Цоя и организованный АНК Северо-Казахстанской области.

фото театра им. Н. Погодина

Зрители слушали и подпевали известным пес­ням. Актер Областного театра им. Н. Погодина Алексей Никулин вдохновенно декламировал свое стихотворение, адресованное Цою, осветитель теат­ра Николай Сапко исполнил песню собственного сочинения, а также знаменитый хит «Кончится лето», который особенно остро звучит на исходе лета – в августе.

Зрители аплодировали так горячо, будто на сцене был сам Виктор Цой, будто он действительно жив. И не было сомнений, что певец продолжает жить в наших сердцах.

Почему же его творчество до сих пор вызывает такой сильный отклик? Участники концерта сошлись во мнении, что ответ кроется в той глубокой эмоциональной связи, которую Цой установил со слушателями. Его песни – это не просто музыка, в них отразилась душа целого поколения, мечтавшего о переменах и свободе. Композиции «Перемен!», «Группа крови» и «Звезда по имени Солнце» стали гимнами для тех, кто искал смысл жизни. Эти песни и сегодня звучат так, словно были написаны вчера.

Актер театра Алексей Никулин вдохновенно декламировал свое стихотворение, посвященное Цою

Виктор Цой жив, потому что его творчество продолжает вдохновлять. Его музыка вселяет веру в лучшее будущее. Цой стал также символом стойкости, внутренней свободы и веры в свои силы. Цой – это еще и образ жизни, полный искреннос­ти, простоты и внутреннего достоинства.

Наконец, Цой жив еще и потому, что его песни создают невидимую связь между прошлым и настоящим. Концерты, где звучат его песни, по-прежнему объединяют людей. Они, как вечный источник вдохновения и силы. Цой напоминает нам, что жизнь полна надежды и красоты...

#концерт #Петропавловск #память #театр #Виктор Цой #АН

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