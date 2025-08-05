Очередной случай интернет-знакомства с преступным мотивом раскрыт в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Трое подозреваемых — двое мужчин и девушка — задержаны за грабеж, совершенный в отношении молодого жителя Алмалинского района. Мужчина познакомился с девушкой через сайт знакомств и отправился к ней домой. Во время общения к ним присоединились ее знакомые, которые угрожая, ограбили его.

— Подозреваемые были задержаны по горячим следам. Они водворены в изолятор временного содержания. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ранее подобная схема уже фиксировалась в других районах города. Призываем граждан быть крайне осторожными при знакомствах в интернете, особенно при первом личном контакте, — сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Максат Пшан.

Полиция обращается к гражданам с просьбой проявлять бдительность: не доверять малознакомым людям, не отправляться по сомнительным адресам и всегда сообщать близким о своих планах при встречах с новыми знакомыми.



