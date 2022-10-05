СВМДА: вызовы и перспективы трансформации

Казахстанской инициативе по созыву Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в 2022 году исполнилось 30 лет.

Идея созыва совещания, озвученная с трибуны 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 5 октября 1992 года Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым, положила начало формированию нового формата сотрудничества в Азиатском регионе.

Необходимость созыва форума была продиктована изменением баланса сил после распада биполярной системы, появлением новых стран и политического субрегиона – Центральная Азия, а также изменением региональной архитектуры безопасности в связи с интеграцией новых государств в общее и неделимое пространство безопасности.

Суть предложенной Казахстаном инициативы заключалась в создании эффективного механизма превентивной дипломатии, мирного урегулирования споров и сотрудничества в области укреп­ления региональной безопасности и стабильности.

С начала запуска процесса СВМДА государствами – членами форума проделан огромный объем работы по определению и формированию рамок деятельности структуры. Совещание объединило 27 государств с чис­ленностью населения, превышающего более чем половину жителей нашей планеты, и занимающих свыше 90% территории Азиатского континента.

За прошедшие с того времени три десятилетия геополитическая ситуация в мире менялась несколько раз. В настоящее время председательство Республики Казахстан в совещании совпало с новым геополитическим переформатированием мировой сис­темы, связанным с глубинными процессами в сфере безопасности, в том числе азиатской. Своеобразным маркером происходящих изменений и одновременно их катализатором выступила пандемия, вызванная распространением COVID-19.

Центральными процессами, происходящими сейчас в Азии (и шире – в Евразии), являются нарастающая конкуренция между США и КНР, а также перспективы реализации инициированного Китаем грандиозного геополитического и геоэкономического проекта «Один пояс – один путь» (ОПОП). За прошедший период существенно изменилась ситуация в таких регионах, как Ближний и Средний Восток, Южная Азия, Азиатско-Тихоокеанский регион, Юго-Восточная и Северо-Восточная Азия. Претерпели изменения и стратегии безопасности многих азиатских и евразийских государств: Японии, КНР, Индии, России, Турции и других.

В этих противоречивых условиях радикально меняется роль и место СВМДА. Эволюцию данной организации в направлении укрепления взаимодействия и мер доверия вновь должен взять на себя Казахстан. Сложившиеся обстоятельства требуют пересмотра повестки дня совещания, поиска новых инструментов обеспечения безопасности.

Центральная Азия занимает с географической и геополитической точки зрения сердцевинное положение в реализации почти всех крупных континентальных проектов стратегического, транспортного и экономического характера. То есть дальнейшая судьба СВМДА будет зависеть от воли, усилий и влияния крупных и средних игроков и международных организаций – России, КНР, Индии, Ирана, Турции, Казахстана и других.

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии уже имеет статус, функции, наработанные методы функционирования, структуру и другие свойства полноценной международной организации.

Так, в первую очередь у СВМДА есть конкретные уставные документы. Это Алматинский акт 2002 года, определивший структуру и институты для эффективного функционирования организации, Декларация принципов, а также уставной документ исполнительного органа – Соглашение о секретариате от 2006 года.

Взаимодействие входящих в совещание стран выстраивается на основе обозначенных в этих основополагающих документах принципах, общих целей и устремлений.

СВМДА привержено целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций. Выстроена постоянная структура руководящих органов совещания – это саммит, Министерская встреча и Комитет старших должностных лиц (КСДЛ), а также рабочих органов – специальная рабочая группа и встречи экспертов.

При этом в СВМДА действует инклюзивный – консенсусный – механизм принятия решений. Проводятся регулярные встречи руководящих органов, на которых принимаются документы, отражающие единую позицию государств-членов и методы их работы, установленные в правилах процедуры.

СВМДА имеет четко определенную и постоянную сферу ответственности, то есть мандат на выполнение мер доверия, отраженных в Каталоге мер доверия и Кооперативном подходе и включающих в себя перечень конкретных направлений работы в пяти измерениях, охватывающих все аспекты взаимодействия в рамках совещания.

Установлены методы осуществления мер доверия, включающие институт координаторства и сокоординаторства, встречи экс­пертов, разработку концепций и планов действий, проведение конкретных мероприятий, обмен информацией и многие другие формы. Объем и качество мероприятий СВМДА в рамках реализации мер доверия свидетельствуют о востребованности и полезности форума как механизма осуществления практической деятельности.

Еще один фактор институцио­нализации СВМДА – функция председательства, которую выполняют страны, входящие в совещание. Председательствующая сторона осуществляет координацию текущей деятельности форума, включая проведение встреч СВМДА, подготовку их решений, внешнее представительство и другие функции.

Есть у СВМДА и постоянно дейст­вующий исполнительный орган – секретариат, выполняющий задачи, определяемые государствами-членами, включая обеспечение административной, организационной, технической и информационной поддержки всей деятельности форума, включая встречи в формате совещания, выполнение мер доверия, внешние связи, содействие председательству и другие функции.

Существуют постоянный штат сотрудников и механизмы управления кадровыми ресурсами, включая Положение о персонале, штатное расписание и категоризацию должностей, механизм секондирования дипломатов (профессионального персонала) и найма общего персонала. Конвенция о привилегиях и иммунитетах секретариата, его персонала и представителей государств – членов СВМДА предоставляет им такой же юридический статус, как и в полноценных международных организациях.

Государствами-членами выделяются финансовые ресурсы, действуют установленные механизмы бюджетного управления, включая финансовые правила и положения, ежегодный бюджет, финансовую отчетность и механизм внешнего аудита.

Кроме того, в рамках СВМДА функционируют постоянно дейст­вующие институты консультативного характера, созданные государствами-членами для определенных целей, – Деловой и Молодежный советы, а также другие вспомогательные структуры и специализированные форумы.

На среднесрочном и долгосрочном этапах дальнейшего институционального укрепления СВМДА предполагается постепенное и поэтапное внесение усовершенст­вований и дополнений в действую­щую структуру и механизмы работы совещания.

Необходимы дальнейшее обновление и обогащение Каталога мер доверия путем принятия новых мер и продолжение совершенствования механизма их осуществления, а также расширение областей сотрудничества в рамках пяти измерений взаимодействия.

Важным для повышения эффективности деятельности совещания также видится проведение регулярного обзора осуществления мер доверия на заседаниях руководящих органов СВМДА.