Свободный доступ к большому рынку

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Экономика

ТОО «Кайнар-АКБ» – один из крупнейших отечественных экс­портеров, поставляющий 70% продукции за рубеж. Львиная доля поставок приходится на Россию и Беларусь: в этих странах активно развивается автомобилестроение, производство тракторов и другой сельхозтехники.

Между тем, как рассказывают менеджеры предприятия, в недалеком прошлом сбыт казахстанских аккумуляторов на рынках соседних государств шел туго. Много денег уходило на оформление таможенных документов, транспортные расходы и складирование грузов. Помимо прочего, в каждом российском и белорусском регионе имелись отдельные правила и нормы по ввозу зарубежной продукции, и приходилось подстраиваться под них. Бывали даже случаи, когда местные чиновники и вовсе не пускали казахстанский товар на внутренний рынок, защищая интересы своих производителей. Но с созданием Таможенного союза все эти проблемы остались позади.

– Сегодня мы продаем свою продукцию в любой точке России и Беларуси так же, как в Шымкенте, Кызылорде или Атырау, – отмечает председатель наблюдательного совета ТОО «Кайнар-АКБ» Куаныш Ажмаганбетов. – Условия одинаковые, никаких бюрократических препон. Поэтому для нас очень выгоден Таможенный союз, благодаря которому завод увеличил свою производительность, а расходы сократил на 7%. В итоге себестоимость наших аккумуляторов снизилась, стало легче конкурировать с иностранными товаропроизводителями.

Ежегодно предприятие выпускает чуть больше 1 млн. аккумуляторных батарей, как автомобильных, так и тех, что применяются на железной дороге, в сельском хозяйстве и промышленности. А в долгосрочной перспективе здесь намерены увеличить производительность в 20 раз. Устранение таможенных пошлин позволило заводу направить часть сэкономленных средств на улучшение условий труда своих работников. И сегодня их зарплата – одна из самых высоких в Талдыкоргане.

Другая часть инвестиций направлена на внедрение передовых энергосберегающих технологий, при помощи которых будут удовлетворены потребности предприятия в электричестве, тепле и горячей воде. Сейчас на территории ТОО готовится земельный участок под строительство гелиостанции мощностью 3 МВт. В планах – наладить производство бытовых солнечных панелей для нужд населения.

Асет КАЛЫМОВ,
Талдыкорган
фото Юрия БЕККЕРА

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