Правительство , Экономика
Сводит на нет работу по увеличению доходов казахстанцев – Смаилов о росте цен на продукты

В субботу, 9 апреля, в Цифровом офисе Правительства Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание о принимаемых мерах по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары, а также повышению эффективности работы СЭЗ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Выступая с докладом, председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев сообщил, что за прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,9%.

Больше всего подорожали лук — на 7,2%, морковь — 2,6%, капуста — 2,5%, картофель — 2,2%, молоко — 1,8%, мясо птицы и кефир — по 1,6%, сахар — 1,1%.

В разрезе регионов больше всего цены выросли в Мангистауской области — на 2%, Северо-Казахстанской — 1,9%, Акмолинской и Кызылординской — по 1,5%.

Всего с начала года рост цен составил 12,4%.

«Нами продолжается координация местных исполнительных органов по соблюдению розничными объектами торговли допустимой торговой надбавки. Так, рейдовыми мероприятиями за прошедшую неделю охвачено 30,8 тыс. магазинов «у дома», то есть 73% объектов торговли. На этой неделе выявлено 231 нарушение. В результате торговые надбавки снижены на 25%», — отметил Е. Казанбаев.

При этом было подчеркнуто, что работа по увеличению финансирования «оборотной схемы» в регионах идет на низком уровне: выделено всего 58,3 млрд тенге из запланированных 100 млрд тенге.

Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сообщил, что запасы социально значимых продуктов в стране составляют порядка 643,5 тыс. тонн. Сформированы запасы сахара – около 30 тыс. тонн без учета продукции сахарных заводов. При этом обеспечено бесперебойное производство внутри страны и заключен контракт на поставку дополнительного объема сахара из Индии.

По данным акиматов, запас картофеля по республике составляет 199 тыс. тонн, капусты – 17,2 тыс. тонн, моркови – 43,1 тыс. тонн, лука – 23,1 тыс. тонн. 

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин доложил о мерах антимонопольного реагирования. В 12 регионах в отношении субъектов оптовой торговли продуктами территориальными подразделениями Агентства завершен анализ, назначены проверки в отношении порядка 90 торговых рынков по фактам установления монопольно высоких цен.

Заслушав отчеты выступающих, Алихан Смаилов обратился к акимам регионов, где за неделю зафиксировано наибольшее удорожание продуктов.

«В Мангистауской области допущен рост цен на лук – на 39,2%, а также на говядину – 5,5%. В прошлом году мы неоднократно говорили о необходимости своевременного контрактования с фермерами Жамбылской области по поставке лука в регион. Данная работа не проделана, поэтому такой рост. На «оборотную схему» выделено 1,1 млрд тенге при плане 3,6 млрд тенге. При этом из выделенных средств предпринимателям направлено только 177 млн тенге», — сказал он.

Глава Правительства отметил, что за последние два года в Северо-Казахстанской области выделены значительные средства на строительство молочно-товарных ферм. При этом в регионе отмечается рост на молочные продукты, кефир, творог и масло сливочное, на 14,3%, 9,5% и 5,3% соответственно.

«Вопросы по сдерживанию цен имеют первоочередное значение. Мною неоднократно поручалось обеспечить увеличение финансирования «оборотной схемы». Однако на сегодня работа выполнена не в должной мере. Поручаю до конца текущего месяца увеличить финансирование до 100 млрд тенге. В преддверии наступающего аграрного сезона первоочередной задачей регионов должно стать заключение форвардных договоров на поставку осенней сельхозпродукции. Если сейчас будет упущен момент, в период межсезонья мы опять столкнемся с повышением цен», — отметил А. Смаилов.  

Премьер-министр РК поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами на регулярной основе проводить актуализацию баланса производства и потребления, в оперативном порядке осуществлять поставки сельхозпродукции между регионами с учетом их потребности.

Также Минсельхозу совместно с акиматами необходимо принять меры по диверсификации засеваемых культур с учетом дефицита и потребности в овощной продукции.

Особое внимание следует уделять контролю за торговой надбавкой.

«Рост цен на продукты питания сводит на нет всю ту большую работу по повышению заработных плат, пенсий, социальных выплат и в целом по увеличению доходов граждан, которая проводится Правительством по поручению Главы государства. Это вызывает справедливую критику со стороны населения. Акимам и министрам нужно уделять этому вопросу особое внимание», — подчеркнул А. Смаилов.

Вторым вопросом совещания стало принятие мер по повышению эффективности деятельности специальных экономических зон.

В ходе своего выступления глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев сообщил, что в некоторых регионах планируется расширить территорию СЭЗ, провести оптимизацию, завершить строительство начатой инфраструктуры, сократить непрофильные виды деятельности.

«Поручаю Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с заинтересованными государственными органами в срок до 25 апреля текущего года внести в Правительство актуализированную Дорожную карту по развитию СЭЗ», — заключил Алихан Смаилов.

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