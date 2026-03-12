Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал эвакуацию соотечественников из стран Ближнего Востока, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент подчеркнул, что граждане Казахстана в любой точке мира всегда могут рассчитывать на поддержку своего государства. В качестве примера он привел недавнюю критическую ситуацию на Ближнем Востоке, где в невольными заложниками конфликта оказались паломники, туристы и предприниматели.

По словам Главы государства, сразу после начала эскалации он направил личные послания лидерам стран региона и провел переговоры с руководством Катара, ОАЭ, Бахрейна, Омана и Саудовской Аравии. Было дано поручение организовать оперативную эвакуацию соотечественников, а также взять под охрану все объекты жизнедеятельности и критической инфраструктуры на территории страны, перевести на боевое дежурство Вооруженные силы и правоохранительные ведомства.

На базе МИДа был создан специальный штаб, в который вошли представители всех ведомств. К работе подключились авиаперевозчики, туристические компании, а также добровольные спонсоры. Штаб работал круглосуточно, выстраивая безопасные маршруты эвакуации наших граждан.

«В условиях перекрестных атак баллистическими ракетами и беспилотниками по военным и гражданским объектам, в том числе аэропортам, воздушное пространство многих стран региона было закрыто. Поэтому в ряде случаев приходилось перемещать наших граждан по земле на территории других государств, где их встречали дипломатические и консульские работники для отправки самолетами в Казахстан. Из Ирана эвакуация шла по суше – через границу с Азербайджаном, Арменией и Туркменистаном. Наши посольства были на постоянной связи, предоставляли гражданам всю необходимую помощь и консультации. В результате этой очень сложной работы из зоны боевых действий в Казахстан было оперативно вывезено около 9 тысяч человек. И эта работа продолжается», – пояснил Президент.

В результате, на эти слаженные действия обратили внимание и за рубежом.

«Даже в мирное время подобные меры требуют огромных организационных усилий, а на фоне войны – сложность и значение такой работы кратно возрастают. Не будет преувеличением сказать, что успешное прохождение подобного стресс-теста укрепило авторитет Казахстана на международной арене. Хочу вновь выразить признательность лидерам ближневосточных государств за организацию «зеленых коридоров». Благодарю сотрудников наших государственных органов, авиакомпаний и всех, кто помог в эвакуации соотечественников», – отметил Президент.

Также он подчеркнул, что Казахстан никогда не бросит на произвол судьбы своих граждан, какая бы ситуация ни была и где бы она ни происходила.

«Так было в период пандемии, когда государство спецбортами эвакуировало из разных точек планеты тысячи граждан. Так государство действовало и в других критических ситуациях за рубежом. Во время чрезвычайных происшествий внутри страны, будь то техногенные аварии, паводки, пожары и другие бедствия, от которых, к сожалению, никто в этом мире не застрахован, наше государство также никого не оставило наедине с трудностями и всем гражданам оказало помощь, как и было обещано мной», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, паспорт Казахстана становится символом реальной защиты гражданина.