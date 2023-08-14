Более 1,2 млн долларов США конфисковано в доход государства в Алматы

За первое полугодие территориальным отделом по обращению имущества в доход государства конфисковано $1 201 300 млн и 155 544 502 млн тенге, а также другое имущество, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент юстиции Алматы.

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В отделе по обращению имущества в доход государства сообщили, что помимо указанных сумм, в доход государства передано 9 автомобилей, 4 квартиры, 2 парковочных места, товары народного потребления на сумму 50 354 056,68 тенге; иные вещественные доказательства (золотые изделия, оргтехники и т.д.).

В департаменте напомнили, что конфискация имущества – это мера наказания, которая выражается в принудительном изъятии и передаче в собственность государства собственности осужденного. Конфисковано может быть обращена лишь то имущество, которое добыто преступным путем либо приобретено на средства, добытые преступным путем, а также на имущество, являющееся орудием или средством совершения уголовного правонарушения, добавили в ведомстве.