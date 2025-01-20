Свыше 12 млн казахстанцев обещает обеспечить газом Минэнерго в 2025 году

Энергетика,Нефть и Газ
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Венера Баталова
корреспондент

Предполагается, что газификация населенных пунктов улучшит качество жизни населения, снизит загрязнение в экологию, сэкономит средства на приобретение альтернативного топлива и повысит инвестиционную привлекательность регионов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2025 году 12 миллионов 400 тысяч граждан РК будут обеспечены газом. Планируемые цифры опубликовало Министерство энергетики РК, передает Kazpravda.kz

По информации министерства, в 2024 году построено более 1 700 километров сетей, обеспечивших доступ к голубому топливу для более чем 300 тысяч граждан. В 2025 году государством для реализации 45 проектов по газификации 7 населенных пунктов   выделено 65,9 млрд тенге. Реализация этих проектов позволит увеличит уровень газификации страны до 62% или более 12,4 млн человек получат доступ к газу.

Одним из крупных проектов является строительство автоматизированной газорегуляторной станции «Финская-120» и отвода от магистрального газопровода в Атырауской области. Реализация этого проекта позволит увеличить пропускную способность газопровода для обеспечения необходимого объема газа для европейской части Атырау, что даст большой импульс для развития промышлености региона.

Использование природного способствует улучшению экологической обстановки благодаря его низкому уровню выбросов углекислого газа, отсутствие вредных примесей и высокой энергетической эффективности по сравнению с углем и мазутом, подчеркнули в Минэнерго.

В декабре 2024 года был запущен пилотный проект по предоставлению адресной социальной и жилищной помощи для социально-уязвимых слоев населения в виде скидки на товарный газ (до 24%) в Западно-Казахстанской области и Шымкенте, тем самым охватив более 6 000 человек. По итогам пилотного проекта, данный механизм будет внедрен по всей стране.

По поручению главы государства с опережением графика продолжается строительство магистрального газопровода «Талдыкорган - Ушарал» протяженностью 302 км, что позволит обеспечить природным газом 66 населенных пунктов области Жетысу с охватом населения в 124 тыс. человек. Этот газопровод имеет стратегическое значение для развития промышленной инфраструктуры региона, в том числе для расширения мощностей и оптимизации затрат на производство сельхозпродукции.

Продолжается строительство ГПЗ мощностью 1 млрд м3/год на месторождения Кашаган. Проект реализуется в рамках Национальной программы переработки сырого газа, что позволит увеличить добычу нефти на 25 тыс. баррелей в сутки с месторождения Кашаган и увеличить объемы товарного газа на 700 млн м3 в год для внутреннего потребления.

Начато строительство технологического комплекса по производству сжиженного нефтяного газа на базе сырья месторождения Кашаган в объеме до 700 тыс. тонн в год.

С 2026 года дополнительные объемы сжиженного нефтяного газа обеспечат население автогазом и позволит развитию нефтегазохимии в регионе, добавили в министерстве.

 

#топливо #проекты #газификация

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