Свыше 1,3 млрд тенге похитили в Шымкенте в сфере образования

Департаментом АФМ по г.Шымкент окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на образование, сообщает Kazpravda.kz

По данным следствия, в период с 2018 по 2023 годы учредителем ТОО «Южно-Казахстанский высший медицинский колледж» и ТОО «Южно-Казахстанский гуманитарно-финансовый колледж» организована устойчивая схема фиктивного обучения. Соучастниками проходили руководители колледжей, бухгалтеры и иные аффилированные лица.

АФМ выявило, что граждане формально зачислялись в учебные заведения, но фактически не обучались. Это позволяло получать финансирование в рамках государственного образовательного заказа и программ переподготовки кадров. Преступная схема реализовывалась через оформление фиктивных приказов о зачислении и трудоустройстве, использование электронных цифровых подписей для подтверждения документов, а также составление номинальных актов выполненных работ.

Также выявлено, что часть студентов платного отделения в медицинском колледже оформлена как обучающиеся за счет государства. Более того, Южно-Казахстанский гуманитарно-финансовый колледж фактически не функционировал и использовался исключительно как формальная структура для получения бюджетного финансирования. Общий ущерб государству превысил 1,3 млрд тенге.

В АФМ отметили, что организатор схемы последние три года находилась в местах лишения свободы за ранее совершенное хищение и оттуда руководила незаконной деятельностью.

В ходе следствия подозреваемыми добровольно возмещено 65 млн тенге. С санкции суда наложен арест на 3 квартиры, в том числе в г. Дубай, 3 жилых дома, а также 3 автомашины.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении троих – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд, добавили в АФМ.