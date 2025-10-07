Свыше 150 млн тенге по программе «Нұрлы жер» похитили в Акмолинской области

С санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры завершил расследование по факту хищения бюджетных денег, выделенных для реализации госпрограммы жилищного строительства «Нұрлы жер», направленной на сокращение очередности среди социально уязвимых категорий граждан, сообщает Kazpravda.kz

В 2020 году между ГУ «Отдел строительства» и ТОО «НИКС Инжиниринг Групп ИВ» был заключен договор о государственных закупках работ в сфере строительства на сумму более 500 млн тенге. Однако в течение трех лет подрядчиком при содействии руководителя отдела строительства предоставлялись фиктивные акты выполненных работ с завышением объема и стоимости, по которым фактически работы не производились.

«В результате незаконных действий причинен ущерб на сумму 152 млн тенге. С санкции суда на имущество подозреваемых стоимостью свыше 100 млн тенге наложен арест. В отношении подрядчика избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд», – говорится в информации.

В АФМ добавили, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

