Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура области совместно с правоохранительными органами ведёт целенаправленную работу по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотиков, сообщает Kazpravda.kz

В текущем году из незаконного оборота изъято свыше 160 кг наркотических средств, пресечены три канала поставки в область.

Так, 7 августа в Жезказгане, Сатпаеве и посёлке Кенгир за сбыт и хранение наркотических средств были задержаны 7 человек, у которых обнаружено и изъято свыше 100 кг наркотиков.

Кроме того, в городе Сатпаев была задержана гражданка «Г», с более чем 600 гр синтетических наркотиков. Было установлено, что запрещённые вещества ей доставляли на такси из Караганды, после чего она распространяла их на территории области с помощью закладок.

В целях пресечения деятельности онлайн-наркомагазинов заблокировано 2870 банковских счетов, использовавшихся для оплаты за наркотики. Всего наложен арест на денежные средства в размере свыше 92 млн тенге.