Свыше 170 несанкционированных свалок ликвидировали в Астане

В столице ведется активная работа по борьбе со стихийными свалками, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны

Фото: Акимат Астаны

Из выявленных более 200 точек несанкционированных свалок в пяти районах столицы уже ликвидировали 174. Работы по вывозу мусора продолжаются.

Так, с начала текущего года в районе Сарыарка было выявлено и ликвидировано 27 точек несанкционированных свалок, вывезено 19 560 тонн мусора. Также в текущем году совместно с ГУ «Управление цифровизации и государственных услуг города Астаны» проводятся работы по установке камер видеонаблюдения «АПК Сергек», которые фиксируют незаконный вывоз мусора по улицам.

По результатам космического мониторинга в 2023 году по району Есиль обнаружено 84 точки стихийных свалок. На сегодняшний день отработаны 32 из них.

Основные точки скопления строительных отходов по району: шоссе Каркаралы, продолжение улиц аль - Фараби (ул.38), Хусейн бен Талал, Улы Дала, канал «Нура-Есиль» и пр.

На сегодняшний день совместно со строительными компаниями вывезено более 35 тысячи тонн отходов.

В районе Нура выявлено 47 локаций стихийных свалок. Основные месте их скопления – пр.Улы Дала, дачное общество «Западный», ул.Е-128 гаражи УДП, ул. Е15, шоссе Коргалжын, ул. Айтматова. На сегодняшний день ликвидировано 37 точек несанкционированных свалок. В общей сложности с района на полигон вывезли 24 370 тонн строительного мусора.

В районе Алматы космомониторингом выявлены 62 точки несанкционированных свалок. Все они уже устранены, вывезено свыше 16,5 тысяч тонн отходов.

В районе Байконыр также как и во всех других ежедневно проводится объезд и мониторинг на наличие складирования несанкционированных свалок. По предоставленным космическим снимкам «Қазақстан Ғарыш Сапары», на территории района обнаружены и подтверждены 16 точек стихийных свалок. С их территории вывезли более восьми тысяч тонн мусора.