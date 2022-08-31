Свыше 18 млрд тенге отняла у компаний рейдерская группа в Алматы

Агентство РК по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование по факту рейдерского захвата ряда компаний, сообщает Kazpravda.kz.

По предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим составила свыше 18 млрд тенге.

В отношении граждан Бабаева Р., Танашева Т., Абижанова Д. и Алтыбасарова А. судом санкционирована мера пресечения – содержание под стражей.

Коспаев, Шалин и Имашев объявлены в международный розыск.

С санкции суда арестованы обнаруженные деньги вышеуказанных граждан на сумму почти $9 млн, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества подозреваемых и аффилированных с ними лиц. Изъято 19 автомобилей премиум класса.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит, сообщили в Агентстве.

В АФМ продолжают поступать заявления граждан о рейдерских захватах указанной группы лиц, отметили в пресс-службе.

Предпринимателей, пострадавших от действий Коспаева и других лиц, призывают обращаться в АФМ или территориальные подразделения.

Ранее сообщалось, что департамент экономических расследований по городу Алматы пресек деятельность группы лиц, которая долгое время промышляла рейдерскими захватами известных бизнес-структур.