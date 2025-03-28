Свыше 30 мешков мусора собрали на озерах нацпарка «Бурабай»

В рамках неформального субботника были очищены озера Боровое, Малое Чебачье, Щучье, Катарколь и Жукей

Фото: пресс-служба ГННП «Бурабай»

Экоакция «Чистый лёд» в рамках республиканского движения «Таза Қазақстан» прошла на озерах Щучинско-Боровской курортной зоны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ГНПП «Бурабай»

Инспекторский состав пяти лесничеств ГНПП «Бурабай» и рыболовы-любители совместными усилиями собрали со льда водоемов 32 мешка мусора общим весом 850 кг.

В рамках неформального субботника были очищены озера Боровое, Малое Чебачье, Щучье, Катарколь и Жукей.

«Акция направлена на сохранение чистоты и защиту уникальных экосистем озер нацпарка. С таянием льда этот мусор осел бы на дно озер. Это далеко не первая очистка поверхности озер за зиму, которую мы проводим. Приятно видеть, что среди рыболовов есть не только те, кто мусорит, но и те, кто помогают нам сохранять чистоту и природные богатства нацпарка», – отметил инженер-ихтиолог ГНПП Нурман Айткожин.

Параллельно с уборочными работами, специалисты оценили состояние ледового покрова озер, демонтировали и вывезли рыбацкие будки для избежания несчастных случаев.

Также во время акции инспекторы раздавали листовки с правилами поведения на льду в период таяния и рекомендациями по соблюдении техники безопасности.

Инженер-ихтиолог Нурман Айткожин подчеркнул, что проведение подобных акций способствует вовлечению граждан в волонтерскую работу и формированию культуры безопасного отдыха на природе.