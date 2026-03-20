Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Центра по мониторингу реализации инициативы Главы государства «Таза Қазақстан». Рассмотрены вопросы озеленения, в том числе создания лесных массивов и реализации экологических проектов в регионах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

«Ключевые принципы инициативы Главы государства «Таза Қазақстан», включающие формирование экологической культуры среди населения, защиту окружающей среды, бережное отношение к природе, закреплены в новой Конституции Республики Казахстан. Сохранение природы – это не просто декларация, а конституционный долг каждого из нас. Следует активно использовать потенциал волонтерских организаций и молодежи. Их участие обеспечит преемственность бережного отношения к природе. Мы формируем фундамент новой экологической культуры, закрепленной в Конституции. Ярким примером приверженности Главы государства принципам восстановления и сохранения экологии, развития безопасной окружающей среды является инициированная масштабная работа по посадке деревьев и улучшению ситуации в Приаралье. Сейчас там высаживаются массивы саксаула, которые станут барьером против соляных бурь и очередным шагом к возрождению экосистемы региона», — подчеркнул Олжас Бектенов.

О ходе работ по посадке деревьев на территории лесного фонда страны и на осушенном дне Аральского моря доложил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. Отмечена ключевая роль акиматов в проведении экологических мероприятий, благоустройстве территорий, ликвидации несанкционированных свалок и вовлечении населения в реализацию инициативы «Таза Қазақстан». Заслушаны акимы Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областей, области Ұлытау, города Шымкент.

По данным Минэкологии, с 2021 по 2025 годы высажено порядка 1,6 млрд деревьев, план на т.г. составляет более 210 млн саженцев. Для обеспечения собственным посадочным материалом создаются питомники по выращиванию сеянцев. В 243-х лесных питомниках общей площадью 2,7 тыс. га выращивается порядка 157 млн сеянцев. В текущем году планируется реализация еще 6 проектов, производственная мощность каждого из которых составит 6 млн сеянцев в год.

В рамках восстановления экосистемы Приаралья за 2021–2025 гг. лесомелиоративные работы уже выполнены на площади более 1 млн га и продолжаются в настоящее время на площади в 165 тыс. га. Для обеспечения научного сопровождения создан филиал Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации. Непосредственно на осушенном дне Аральского моря ведется строительство питомника. Завершается создание государственного природного резервата «Арал Орманы».

Премьер-министр акцентировал внимание госорганов и акиматов на необходимости не только выполнения заявленных планов, но и обеспечения высокой приживаемости насаждений. В связи с этим Министерству экологии и природных ресурсов совместно с акиматами поручено обеспечить реализацию запланированных объемов посадки на текущий год с обязательным контролем приживаемости саженцев. Также с учетом объявленного Главой государства Года цифровизации поручено активнее внедрять цифровые решения – дистанционное зондирование Земли, дроны и элементы ИИ. Отдельно поставлена задача до конца апреля т.г. завершить лесомелиоративные работы на площади 165 тыс. га осушенного дна Аральского моря в Кызылординской и Туркестанской областях.

Особое внимание было уделено развитию сети лесных питомников. Премьер-министр поручил ускорить их строительство в Алматинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай и обеспечить создание устойчивой системы выращивания сеянцев с закрытой корневой системой, чтобы в последующем у регионов был запас качественного посадочного материала.

Кроме того, рассмотрены вопросы управления отходами. На сегодня предусмотрено 185 млрд тенге льготного финансирования, реализуются 26 проектов на сумму свыше 90 млрд тенге. Акиматам поручено обеспечить своевременное исполнение запланированных мероприятий, а также совместно с недропользователями провести работу по озеленению более 40% территорий карьеров, в том числе на границах санитарных защитных зон.

23 марта стартует республиканская акция «Мөлдір Бұлақ», в рамках которой планируется очистка родников и прибрежных территорий, а также инвентаризация более 700 потенциальных водных объектов. Дальнейшая реализация инициативы «Таза Қазақстан» ведется согласно графику нового цикла экологических акций на текущий год.

На совещании также рассмотрен ход подготовки к Региональному экологическому саммиту. Подчеркнуто, что мероприятие станет важной площадкой для развития международного сотрудничества в сфере экологии.