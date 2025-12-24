Свыше 53 тысяч вейпов изъяли у ОПГ в Павлодарской области

Закон и Порядок
317
Дана Аменова
специальный корреспондент

Сумма незаконного оборота превысила 400 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Павлодарской области завершил расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним, сообщает Kazpravda.kz 

По информации АФМ, сбыт продукции осуществлялся посредством трёх онлайн-магазинов в мессенджере Telegram с использованием курьерской доставки. Из незаконного оборота изъято свыше 53 тыс. единиц продукции стоимостью свыше 400 млн тенге.

Для обналичивания преступных доходов подозреваемые использовали дропперов, на имена которых оформлялись банковские карты. Основными потребителями вейпов являлись школьники и студенты. 

«С санкции суда наложен арест на три автомашины, приобретенные на преступные доходы (Toyota Land Cruiser, Toyota Highlander, Chevrolet Camaro). Четверо подозреваемых помещены под стражу», – добавили в АФМ.  

Ранее сотрудники столичного департамента АФМ пресекли деятельность крупной оптовой сети, осуществлявшей незаконный оборот электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них. Продукция распространялась по всем регионам Казахстана с использованием мессенджера Telegram и курьерской доставки.

#ОПГ #вейпы

