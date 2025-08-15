Вейпы на 6 млрд тенге изъяли в Астане

Закон и Порядок
123
Дана Аменова
специальный корреспондент

Запрещенная продукция хранилась в складах крупной оптовой сети

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники столичного департамента АФМ пресекли деятельность крупной оптовой сети, осуществлявшей незаконный оборот электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, сообщает Kazpravda.kz

Продукция распространялась по всем регионам Казахстана с использованием мессенджера Telegram и курьерской доставки.

В результате оперативно-следственных мероприятий выявлено 5 складов. В ходе обыска изъято более 490 тыс вейпов, доход от реализации которых мог превысить 6 млрд тенге.

Кроме того, подозреваемые организовали схему отмывания денег с использованием дроперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их преступного происхождения.

Часть преступного дохода организатор направил на заключение сделок по поставке кофе из-за рубежа на сумму более 92 млн тенге.

«С санкции суда наложен арест на автомашину, с помощью которой осуществлялась доставка запрещенной продукции. Организаторы незаконного бизнеса объявлены в розыск, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается», – сказано в информации.

Там же добавили, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

#АФМ #вейпы #изъятие #сеть

