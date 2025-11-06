Свыше 600 пьяных пассажиров сняли с поездов с начала года

Закон и Порядок
113

За 10 месяцев сотрудниками департамента полиции на транспорте выявлено 620 правонарушений, совершенных в пассажирских поездах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

Как показывает статистика, большинство инцидентов происходит из-за злоупотребления алкоголем — зафиксирован 581 такой случай, за мелкое хулиганство — 17. Так, за минувшие сутки на станции Бейнеу (Мангистауская область) транспортные полицейские по акту начальника пассажирского поезда сняли двух мужчин в возрасте 39 и 42 лет.

Оба были подшофе, их привлекли к ответственности. В ходе проверки установлено, что один из них ранее уже совершал аналогичное правонарушение, в связи с чем ему грозит арест сроком до пяти суток.

Подобные случаи также зарегистрированы на станциях Жосалы (Кызылординская область) и Уштобе (область Жетысу). Пьяные пассажиры, мешавшие окружающим шумом, привлечены к ответственности за распитие алкоголя и нарушение тишины в ночное время.

 

#полиция #поезда #пьяные

