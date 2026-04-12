С начала года более 7,5 тысячи туристов посетили Байконур, чтобы увидеть запуски ракет-носителей.

За этот период с космодрома было осуществлено четыре запуска. Для сравнения, в 2024 году комплекс посетили свыше 11 тысяч человек, что свидетельствует о стабильном росте интереса к космическому туризму.

«Комплекс “Байконур” обладает значительным туристским потенциалом и ежегодно привлекает всё больше посетителей. В настоящее время ведётся работа по упрощению процедур допуска, включая внедрение электронных разрешений. Развитие инфраструктуры и расширение туристских услуг остаются приоритетными направлениями. Эти меры направлены на увеличение туристского потока», - сообщили в Минтуризма и спорта.

В городе функционируют семь гостиниц с общим номерным фондом около 700 номеров. Для удобства туристов открыт наблюдательный пункт на 400 мест.

Организацией туров в период запусков занимаются отечественные туроператоры. Также прорабатываются меры по сокращению сроков подачи заявок на посещение ключевых объектов космодрома.