Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Костанайской области проводит досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности, сообщает Kazpravda.kz

Как было установлено, подозреваемый в течение 6 лет, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты через мобильные приложения OLX и Instagram. Противоправные действия маскировались под законные сделки займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых. Обеспечением возврата средств выступало залоговое имущество заёмщиков.

По такой схеме подозреваемый оформил 72 сделки на общую сумму свыше 556 млн тенге.

«Одна из таких сделок заключена с пенсионеркой из Рудного, которая якобы получила от подозреваемого займ в размере 13,2 млн тенге для оплаты лечения. По условиям сделки предусматривалась ежемесячная выплата в размере 600 тыс. тенге на протяжении двух лет. Однако фактически на руки она получила лишь 6 млн тенге, тогда как оставшиеся 7,2 млн тенге представляли собой заранее начисленные проценты. В качестве обеспечения займа ей пришлось заложить свою единственную квартиру», – говорится в сообщении.

Очевидно, что подобные кабальные условия непосильны для граждан, вовлечённых в обманные схемы и рискующих потерять своё имущество, отметили в АФМ.

«В целях конфискации с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого общей стоимостью 154 млн тенге: 6 частных домов, 3 автомашины - «Tank 500», «Toyota Camry», «Mitsubishi Fighter», – проинформировали в пресс-службе АФМ.

Там же добавили, что расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.