Сын казахской земли

Копжасар-аға для меня был примером во всем, хоть и познакомился с ним в далеком 1991 году, когда он возглавил главный университет независимого Казах­стана – Казахский государственный университет им. С. М. Кирова (ныне КазНУ им. аль-Фараби) в Алматы. С этого времени для меня он стал учителем, другом, старшим товарищем, образцом чести и достоинства.

Будучи крупным государственным и политическим деятелем, Копжасар Нарибаевич был мудрым, честным, простым, но в то же время принципиальным человеком, который отстаивал свою гражданскую позицию.

Если посмотреть внимательно на его автобиографию, покажется, что номенклатурная должность соответствует стандартам карьерного роста времен СССР. Но это только на первый взгляд. В его жизни были и взлеты, и падения, но никто не мог сломать его убеждения, принципы, позиции и мировоззрения. Несмотря ни на какие трудности, Копжасар-аға всегда был патрио­том своей страны, крупным организатором системы образования и науки, педагогом и наставником молодежи.

Он много сил, знаний, организаторского таланта вложил в становление казахстанской системы высшей школы в период становления независимости нашей страны, при этом будучи верным соратником Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Благодаря своему авторитету Копжасар-аға добился присвоения КазГУ имени великого нашего земляка, ученого-энциклопедиста аль-Фараби, 1150-летие которого отмечает все прогрессивное человечество.

Нельзя не вспомнить и то, что именно Копжасар-аға добился присвоения флагману высшего образования КазГУ им. аль-Фараби статуса Государственного Национального автономного университета Казахстана.

Особый статус университета, введенная впервые рейтинговая система оценки знаний студентов, проведенные образовательные реформы в учебных программах по всем специальностям позволили КазНУ им. аль-Фараби стать первым казахстанским вузом, принятым в Международную и Евразийскую ассоциации университетов. Это позволило установить связи и сотрудничать с представителями более 150 университетов мира, поднять престиж вуза на мировой уровень.

Надо отметить, что вся его жизнь и деятельность были направлены на благо страны и, безу­словно, достойны уважения и признания. Его заслуги и личные достоинства можно долго перечислять. Они отмечены многими государственными наградами, грамотами, званиями. Но мне хотелось бы отметить некоторые качества Копжасара Нарибаевича, которыми я горжусь, преклоняюсь и восхищаюсь.

Главным его достоинством были простота поведения, скромность, несмотря на свое высокое положение, уважение и сострадание к простым людям. Особенно эти качества проявились после декабрьских событий 1986 года. Высокая честь, человеческая порядочность и совесть не позволили тогда ему одним взмахом пера отчислить и уволить незаслуженно по выдуманным в Москве националистическим мотивам ни одного студента и преподавателя. Я считаю, что это был героический поступок с его стороны. Этим самым Копжасар-аға доказал, что любить свою Родину, нацию – это не национализм.

Я уверен, что именно думы о будущем казахской молодежи привели Копжасара Нарибаевича к написанию ряда учебников и методических разработок для будущих экономистов на казахском языке. И это я считаю тоже актом героизма. Многие, наверное, помнят, что в СССР даже в национальных группах преподавание шло на русском языке. Поэтому студенты национальных групп как могли переводили их с русского на казахский, при этом не зная экономических терминов на родном языке ввиду их отсутствия. В это время Копжасар-аға одним из первых ученых-педагогов написал научные труды и учебные пособия по учету и управлению на родном языке.

Впервые в его работах еще в 1966 году на казахском языке описаны учетная теория, принципы механизации и автоматизации учета и управления, основы ревизии и контроля, организация АСУ и ряд других экономических проблем. Именно в трактовке Копжасара Нарибаева студенты, преподаватели впервые ознакомились и до сих пор пользуются многими научными терминами, экономическими категориями по различным разделам экономической, технической, фундаментальной и прикладной науки, введенными новатором. И все это он сделал в период тоталитарного коммунистического режима. Важно отметить, что, несмотря на трудности и постоянную цензуру и конт­роль национальных республик из Москвы, на казахском языке профессором-патриотом Копжасаром Нарибаевичем было опубликовано более 10 книг, 5 брошюр и более 70 статей.

Копжасар-аға дал мне очень многое, в том числе открыл дорогу на государственную службу своим, я бы сказал, отцовским благословением. В 1987 году после декабрьских событий я приехал по распределению с дипломом с отличием Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова в КазГУ, тогда еще имени Кирова. Эхо декабрьских событий еще не остыло, было на устах, в том числе в высших учебных заведениях.

Как и ожидалось, меня не приняли ни в один вуз города Алма-Аты, как мне объяснили тогда, была установка из Москвы не брать на работу лиц коренной национальности, особенно тех, кто родился в южных регионах Казахстана. Самое интересное, меня не взяли даже в школу учителем математики, так как я не проходил предметы по педагогике и психологии, тем самым я не мог быть учителем в школе.

Таким образом, пробыв в Алма­-Ате три месяца без работы, мне пришлось опять уехать в Ленинград, где волею судьбы пришлось прожить там 3–4 года, работая на кафедре, параллельно окончить аспирантуру и защитить кандидатскую диссертацию.

Шел 1991 год. Начался развал СССР. Было два пути – либо остаться в Ленинграде на кафед­ре преподавателем и быть гражданином другого государства, либо возвращаться в родной Казахстан. Тогда я подумал – чем быть султаном на чужбине, лучше уж быть рабом на Родине.

Именно тогда произошло мое знакомство с Копжасаром Нарибаевым. Состоялся интересный, почти часовой разговор. Через час я был принят ассистентом на кафедру кибернетики факультета прикладной математики и механики. И с тех пор наша дружба продолжалась до конца его жизни.

Не знаю, почему, но меня, 27-летнего молодого ассистента, сразу включили в ученый совет университета, я стал самым молодым членом диссертационного совета по присуждению ученых степеней кандидатов физико-математических и технических наук, заместителем проректора по научной работе – начальником научно-исследовательской части. Готовился защитить докторскую диссертацию по своей специальности.

И вдруг в июне 1996 года вызывает меня к себе Копжасар Нарибаевич. Суть разговора заключалась в том, что я уже набрался опыта и теперь пора расти дальше по карьерной лестнице. С его благословения я пошел работать в Аппарат Правительства Республики Казахстан и курировал систему образования. Сегодня я депутат Сената Парламента Республики Казахстан. Уверен, что именно «бата» (благословение), которое дал мне Копжасар-аға, во многом способствовало моему дальнейшему продвижению вверх.

Уход его из жизни для меня стал огромной личной потерей. Он был мудрым наставником и учителем, чьи советы и забота помогли мне добиться в жизни новых высот.

Конечно, можно много писать о заслугах, качествах, характере, достоинствах Копжасара Нарибаевича Нарибаева. Но главное в его образе я вижу то, что он великий сын своего народа, который все свои знания и силу посвятил процветанию своей страны.

В моей памяти Копжасар Нарибаевич Нарибаев остался добропорядочной, вдумчивой, внимательной, интеллигентной, смелой личностью, сочетающей в себе высокую духовность и неподдельное чуткое отношение к людям. Было бы справедливо, если в КазНУ имени аль-Фараби была открыта аудитория имени Копжасара Нарибаевича Нарибаева – достойного сына казахского народа. Это было бы данью уважения стойкости, преданности последователя идей алашординцев на современном этапе развития независимого Казахстана и предметом патрио­тизма современной молодежи.