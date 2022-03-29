Свежий выпуск Сырная «Италия» в Караменды-батыре 29 марта 2022 г. 2:28 Рысбек Жантыкеев Открытие молочно-товарной фермы в селе Караменды-батыр Целиноградского района Акмолинской области «потянуло» за собой создание сырного производства. В настоящее время оба начинания можно считать состоявшимися: доильный зал и сыроварня, запущенная в 2021 году, логично дополняют друг друга. Ежедневно в ней получают до 30–32 килограммов готового продукта, на что уходит около 250 литров молока. Мастер-сыродел Канат Нуркенов рассказал, что при изготовлении сыра используются только натуральные ингредиенты, что придает ему высокое качество и обеспечивает высокий покупательский спрос. Кстати, в числе постоянных заказчиков – крупные рестораны столицы, а также кофейни. О видах и названиях сыров стоит сказать отдельно. Варят их по итальянской технологии, поэтому и названия у них соответствующие: моцарелла, страчателла и буррата. – Это мягкие, вытяжные сыры, – рассказывает Канат Нуркенов. – Каждый из них имеет свои отличия. К примеру, моцарелла представляет собой плотную массу, страчателла – сыр более волокнистый, а буррата – соединение первого и сливок. По словам молодого мастера, для постижения тонкостей сыроварения он был командирован в Москву, где прошел мастер-класс, который весьма пригодился. Сыроварение в нашей республике можно считать новым направлением пищевого производства, поэтому постигать его еще и интересно. Молоко для сыроварни в хозяйстве получают от 140 дойных коров черно-пестрой породы. В связи с весенним отелом в эти дни доится пока 80 буренок. Для кормилиц созданы хорошие условия содержания, есть родильное отделение, клети для новорожденных телят. Все рабочие процессы на ферме механизированы. Глава молочного бизнеса Ренат Пшембаев поделился дальнейшими производственными планами. Касаются они приобретения породистого скота и наращивания удоев. Значительная часть инвестиций будет сделана в растениеводство. Они позволят закупить технику, продолжить внедрение новых сортов зерновых и кормовых культур, повысить уровень использования влаго- и почвосберегающих технологий. – До 20% наших земельных угодий всегда находятся под парами, – говорит Ренат Пшембаев. – Таким образом мы даем земле отдохнуть, сберечь плодородие. Нынешней зимой провели снегозадержание, чтобы быть с урожаем. Кстати, снежный покров нынешней зимой больше, чем год назад, и это радует. Выход в поле не за горами. Не забываем помогать селу, в котором базируемся: расчистка улиц от снега, помощь местным старикам – наша обязанность. Еще одна забота – закрепление молодежи на молочно-товарной ферме. Хоть и стараются здесь создавать для этого все условия, все же основная масса работников – люди старшего возраста. По словам бизнесмена, несмотря на все старания, его хозяйство проигрывает в конкурентной борьбе с близкой столицей. Такова специфика аграрного сектора, что высокие заработки (они доходят до 1 млн и даже более) можно обещать механизаторам только в период осенней страды, когда убирается урожай. По сниженным ценам всем работникам выдается натуроплата: зернофураж и сено для домашнего скота. Однако удерживать на уровне городских зарплаты механизаторов, скотников и доярок все 12 месяцев в году хозяйству не под силу. – Работающих в коллективе долгое время, имеющих высокую квалификацию специалистов стараемся удержать стабильной, хоть и не столь большой, зарплатой, а также помощью в содержании личного подсобного хозяйства, – говорит Ренат Пшембаев. – Молодежь предпочитает в основном устраиваться в городе, к примеру, в охранные структуры, где после смены можно двое, а то и трое суток быть свободным, заниматься дома личным подворьем. И все же в Караменды-батыре продолжают искать пути решения давней проблемы закрепления молодых кадров. Один из них– в диверсификации сельскохозяйственного бизнеса, создании новых производств с привлекательными рабочими местами, повышении заработной платы. Первым шагом стал запуск сыроварни. Хорошо бы не остановиться на этом, продолжить создание новых цехов по выпуску готовой продукции не только из молока, но и выращенных на здешних полях овощей. Благо, рынок сбыта искать не нужно, рядом – миллионная столица. Лишь бы качество продукции не подвело.