Открытие молочно-товарной фермы в селе Караменды-батыр Целиноградского района Акмолинской области «потянуло» за собой создание сырного производства.

В настоящее время оба начинания можно считать состоявшимися: доильный зал и сыроварня, запущенная в 2021 году, логично дополняют друг друга. Ежедневно в ней получают до 30–32 килограммов готового продукта, на что уходит около 250 литров молока.

Мастер-сыродел Канат Нуркенов рассказал, что при изготовлении сыра используются только натуральные ингредиенты, что придает ему высокое качество и обеспечивает высокий покупательский спрос. Кстати, в числе постоянных заказчиков – крупные рестораны столицы, а также кофейни.

О видах и названиях сыров стоит сказать отдельно. Варят их по итальянской технологии, поэтому и названия у них соответствующие: моцарелла, страчателла и буррата.

– Это мягкие, вытяжные сыры, – рассказывает Канат Нуркенов. – Каждый из них имеет свои отличия. К примеру, моцарелла представляет собой плотную массу, страчателла – сыр более волокнистый, а буррата – соединение первого и сливок.

По словам молодого мастера, для постижения тонкостей сыроварения он был командирован в Москву, где прошел мас­тер-класс, который весьма пригодился.

Сыроварение в нашей республике можно считать новым направлением пищевого производства, поэтому постигать его еще и интересно.

Молоко для сыроварни в хозяйстве получают от 140 дойных коров черно-пестрой породы. В связи с весенним отелом в эти дни доится пока 80 буренок. Для кормилиц созданы хорошие условия содержания, есть родильное отделение, клети для новорож­денных телят. Все рабочие процессы на ферме механизированы.

Глава молочного бизнеса Ренат Пшембаев поделился дальнейшими производственными планами. Касаются они приобретения породистого скота и наращивания удоев. Значительная часть инвестиций будет сделана в растениеводство. Они позволят закупить технику, продолжить внедрение новых сортов зерновых и кормовых культур, повысить уровень использования влаго- и почвосберегающих технологий.

– До 20% наших земельных угодий всегда находятся под парами, – говорит Ренат Пшембаев. – Таким образом мы даем земле отдохнуть, сберечь плодородие. Нынешней зимой провели снегозадержание, чтобы быть с урожаем. Кстати, снежный покров нынешней зимой больше, чем год назад, и это радует. Выход в поле не за горами. Не забываем помогать селу, в котором базируемся: расчистка улиц от снега, помощь местным старикам – наша обязанность.

Еще одна забота – закрепление молодежи на молочно-товарной ферме. Хоть и стараются здесь создавать для этого все условия, все же основная масса работников – люди старшего возраста.

По словам бизнесмена, несмотря на все старания, его хозяйство проигрывает в конкурентной борьбе с близкой столицей. Такова специфика аграрного сектора, что высокие заработки (они доходят до 1 млн и даже более) можно обещать механизаторам только в период осенней страды, когда убирается урожай.

По сниженным ценам всем работникам выдается натуроплата: зернофураж и сено для домашнего скота. Однако удерживать на уровне городских зарплаты механизаторов, скотников и доярок все 12 месяцев в году хозяйству не под силу.

– Работающих в коллективе долгое время, имеющих высокую квалификацию специа­листов стараемся удержать стабильной, хоть и не столь большой, зарплатой, а также помощью в содержании личного подсобного хозяйства, – говорит Ренат Пшембаев. – Молодежь предпочитает в основном устраиваться в городе, к примеру, в охранные структуры, где после смены можно двое, а то и трое суток быть свободным, заниматься дома личным подворьем.

И все же в Караменды-батыре продолжают искать пути решения давней проблемы закрепления молодых кадров. Один из них– в диверсификации сельскохозяйственного бизнеса, создании новых производств с привлекательными рабочими местами, повышении заработной платы.

Первым шагом стал запуск сыроварни. Хорошо бы не остановиться на этом, продолжить создание новых цехов по выпуску готовой продукции не только из молока, но и выращенных на здешних полях овощей. Благо, рынок сбыта искать не нужно, рядом – миллионная столица. Лишь бы качество продукции не подвело.