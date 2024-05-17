«Сыртқа ілсең жарнама, ана тілін қорлама!»

О развитии государственного языка и о том, как должна выглядеть уличная визуальная информация на казахском, в интервью «КП» рассказывает руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай Назира Идрисова.

– В нашей области работа по развитию государственного языка проводится согласно Плану действий по реализации Концепции развития языковой политики в Рес­публике Казахстан на 2023–2029 годы. Разработан и утвержден план работы на текущий год, где предусмотрено проведение мероприятий по популяризации государственного языка. К примеру, запланировано проведение конкурсов «Тіл шебері» среди представителей молодежи, владеющих тремя языками, а таких людей в нашем регионе немало. В перечне мероприятий – конкурс художест­венного чтения «Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы», литературный квест «Шәкәрім даналығы» и конкурс ораторского искусства «Сөз дода». Их участники продемонстрируют не только владение государственным языком, но и знание произведений казахских классиков.

– Расскажите о работе центров изучения языков. Много ли желающих обучаться? С какими проблемами чаще всего сталкиваются слушатели курсов?

– Бесплатно изучать государственный язык есть возможность в лингвистическом центре области Абай и центрах обучения языкам в Курчатове, Бескарагайском, Бородулихинском, Кокпектинском районах. В 2023⁄24 учебном году обучение здесь проходят 1 120 человек, из них 458 – государственные служащие. На краткосрочном курсе «Тілашар» казахский язык изучают 40 человек. Также при центрах организованы клубы «Бірлік», «Қазақша клаб», «Қазақша сөйлесейік», «Сөйле Time», «Кел, қазақша сөйлесейік!», «Мәнерлеп оқы». На сегодня в клубах обучаются 159 слушателей. Кроме того, с 8 по 11 апреля по программе «КАЗТЕСТ» прошли тестирование 746 человек, из них 77 экзаменовались на получение сертификата государственного образца. Одна из проблем, с которыми сталкиваются слушатели при изучении казахского языка, – это отсутствие практики во внеурочное время. Для этого важно, чтобы люди, владеющие казахским языком, поддерживали диалог с теми, кто делает первые шаги в его изучении.

– В области проходит месячник на соответствие рекламы Закону «О языках в Республике Казах­стан». Какие ошибки чаще всего допускают предприниматели, вовремя ли исправляют недочеты?

– Управлением культуры, развития языков и архивного дела области Абай организован месячник «Сыртқа ілсең жарнама, ана тілін қорлама!». В его рамках акиматами городов и районов области проводится мониторинг и оказывается методическая помощь субъектам бизнеса и учреждениям, обслуживающим население.

Месячник «Сыртқа ілсең жарнама, ана тілін қорлама!» проводится ежеквартально с 2023 года. За прошлый год мониторингом было охвачено 612 объектов. В их числе – торговые дома, супермаркеты, магазины, салоны красоты, спортивные учреждения, рестораны, кафе, общественный транспорт, гостиницы, аптеки, объекты образования, стоматологические поликлиники, АЗС. В ходе проверок выявлено 139 нарушений, которые на сегодняшний день исправлены. В апреле этого года в рамках месячника мониторингом было охвачено 856 объектов: выявлено 95 нарушений, из них 25 уже исправлено, по остальным нарушениям даны рекомендации о приведении наружной рекламы в соответствие с требованиями закона о языках. В основном наши специалисты обнаруживают грамматические ошибки, неправильный перевод на государственный язык. Некоторые предприниматели заказывают вывески и баннеры лишь на одном языке, что является грубейшим нарушением закона. Нашими специалистами оказывается вся консультативная помощь предпринимателям, которые только собираются открывать новые объекты.