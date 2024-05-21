Сырымбет Каскеев назначен заместителем председателя АСПР РК

С апреля 2022 года он был директором департамента макроэкономической политики в этом же агентстве

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Распоряжением главы государства Каскеев Сырымбет Ерденулы назначен заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Сырымбет Каскеев в 2014 году окончил Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова по специальности прикладная математика и информатика.

В различные годы проходил курсы повышения квалификации Международного валютного фонда по финансовому программированию и политике, фискальному анализу и прогнозированию.

В период с 2014 по 2016 годы последовательно занимал должности старшего эксперта, заместителя директора центра аналитических исследований и прогнозирования АО «Институт экономических исследований».

С 2016 по 2017 годы работал в АО «Банк Развития Казахстана» на должности главного менеджера департамента стратегии и планирования.

С 2017 по 2020 годы занимал позицию главного менеджера департамента анализа и исследований АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

С 2020 по 2022 годы занимал должность руководителя проекта департамента проектного финансирования и работы с инвесторами АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

С апреля 2022 года был директором департамента макроэкономической политики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Член Президентского молодежного кадрового резерва.