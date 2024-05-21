Сырымбет Каскеев назначен заместителем председателя АСПР РК

Кадровые назначения
11
Наталия Буланова
выпускающий редактор

С апреля 2022 года он был директором департамента макроэкономической политики в этом же агентстве

Фото: gov.kz/memleket

Распоряжением главы государства Каскеев Сырымбет Ерденулы назначен заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Сырымбет Каскеев в 2014 году окончил Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова по специальности прикладная математика и информатика.

В различные годы проходил курсы повышения квалификации Международного валютного фонда по финансовому программированию и политике, фискальному анализу и прогнозированию.

В период с 2014 по 2016 годы последовательно занимал должности старшего эксперта, заместителя директора центра аналитических исследований и прогнозирования АО «Институт экономических исследований».

С 2016 по 2017 годы работал в АО «Банк Развития Казахстана» на должности главного менеджера департамента стратегии и планирования.

С 2017 по 2020 годы занимал позицию главного менеджера департамента анализа и исследований АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

С 2020 по 2022 годы занимал должность руководителя проекта департамента проектного финансирования и работы с инвесторами АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

С апреля 2022 года был директором департамента макроэкономической политики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Член Президентского молодежного кадрового резерва.

 

#назначение #председатель #заместитель #АСПР #Сырымбет Каскеев

Популярное

Все
Казахстан обыграл Польшу и сохранил место в элите хоккейного ЧМ
В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова
Не только ужесточение, но и упрощение. На законодательном уровне совершенствуют отношения в области миграции
Посвящается поэту и гражданину
Казахстан – не проходной двор
Что связывает Пушкина с областью Абай?
Как сохранить любовь после многих лет совместной жизни?
«Тайник-KZ» стал брендом
Отечественные инвесторы намерены соединить «Шымбулак» и «Ой-Карагай» канатной дорогой
Фундамент языка закладывается с колыбели
Экспонаты ожили
Служил профессии, чтил силу слова
В Алматинской области усилили борьбу с нелегальными застройщиками
Сначала отремонтируют, потом снесут?
Синергия стратегического партнерства для устойчивого развития страны
Как отечественному бизнесу стать социально-ответственным?
Народный губернатор всегда помнил о своих корнях
Палитра цвета и настроений
Первооткрыватель и звезда первой величины в науке
Мужская и женская сборные Казахстана стали победителями международного турнира Elorda Cup
Предприятия отечественной фармацевтики бьют в набат
Будущее – за казахским языком
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Во время намаза мужчина начал избивать рядом стоящего человека
Героями стали в двадцать лет
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Каждый день спасатели слышат слова благодарности
О чем молчит оружие?
Брачные игры по-итальянски
О расточительстве, исторических спорах и развитии казахского языка
Кадетский класс открыли в честь героя-полицейского
Родоначальнику династии стражей Государственной границы Казахстана Саипу Садыкову исполнилось бы 100 лет
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
Ни проехать, ни пройти
Аким Атырауской области рассказал о развитии Кульсары
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Одно громкое «доколе»?
Анастасия Куценко из Кокшетау утверждает: казахский язык не так сложен в изучении, как поначалу кажется
Без стабильно работающей техники не выполнить ни одну боевую задачу
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год
Штурмовики идут в бой с пехотой
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области

Читайте также

Ерулан Жамаубаев назначен советником президента
Айбек Дадебай представил нового акима Мангистауской области
Ряд назначений произвели в Мангистауской области
Президент назначил акима Мангистауской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]