Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок

Общество
5
Дана Аменова
специальный корреспондент

В городе Шахтинск Карагандинской области церемония проводов новобранцев в ряды Вооружённых Сил запомнилась зрителям как по-настоящему особенный и душевный момент

Фото: пресс-служба Национальной гвардии

Во время мероприятия слово для поздравления предоставили родителям Диаса Жумажанова и Шынгыса Куанышбая, проходящих службу в воинской части 5573 Национальной гвардии МВД РК. Однако в тот самый момент в зале произошло неожиданное: прямо за спинами родителей стояли их сыновья — гвардейцы, приехавшие, чтобы сделать сюрприз.

Удивлённые родители не смогли сдержать эмоций. На глазах матерей выступили слёзы радости, а на лицах молодых солдат читались волнение, гордость и нежность. Этот трогательный эпизод вызвал бурю чувств у всех присутствующих в зале.

Подобные встречи укрепляют моральный дух военнослужащих и подчеркивают нерушимую связь между семьёй и Родиной. Они становятся примером мужества, патриотизма и ответственности для молодого поколения, отметили в пресс-службе НГ РК.

Отметим, что ежегодно из Шахтинска на срочную воинскую службу отправляются около 140 юношей, большинство из которых выбирают путь защитников Родины в рядах Национальной гвардии МВД РК.

#гвардейцы #родители #сюрприз

Популярное

Все
Определился состав финалистов
Здесь качество – не лозунг, а система
Портрет Алии украсил набережную
Проблемный полигон ТБО: закрыть или перенести
Уникальные манускрипты представили в столице
Ученики НИШ завоевали серебро на международном конкурсе
Мир, где умеют мечтать и летать
В отдаленном селе появилась новая школа
Музыкальный мост «Казахстан – Япония»
В условиях равных возможностей
Рыбакина досрочно вышла в полуфинал
Помогли всем, кто нуждался в поддержке
«О чем не скажут небеса»
Мясо, приправы и ничего лишнего
Самокаты: где и как кататься
Услышать крик о помощи
В основе – принцип прозрачности
Шахта – это стабильность
Преданность делу – залог успеха
Сладкий вкус мечты
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан остается надежным партнером США в условиях новой мировой экономики
«Цифра» на вооружении районной полиции
С 2026 года в Казахстане изменится порядок налогообложения транспортных средств
В Казахстане реализуют меры поддержки бизнеса и привлечения инвестиций
Ержан Бабакумаров убит в Астане
Голубое топливо пришло в дома сельчан
До конца года в Западно-Казахстанской области сдадут более десяти спортобъектов
Технический колледж: практика и трудоустройство
Пенсионерам вход бесплатный
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов

Читайте также

Терроризм – глобальная проблема современности
Основа прогресса
Четыре поколения Бурлиновых связали свою судьбу с железной …
Забота без выходных: истории людей с большим сердцем

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]