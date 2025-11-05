В городе Шахтинск Карагандинской области церемония проводов новобранцев в ряды Вооружённых Сил запомнилась зрителям как по-настоящему особенный и душевный момент

Фото: пресс-служба Национальной гвардии

Во время мероприятия слово для поздравления предоставили родителям Диаса Жумажанова и Шынгыса Куанышбая, проходящих службу в воинской части 5573 Национальной гвардии МВД РК. Однако в тот самый момент в зале произошло неожиданное: прямо за спинами родителей стояли их сыновья — гвардейцы, приехавшие, чтобы сделать сюрприз.

Удивлённые родители не смогли сдержать эмоций. На глазах матерей выступили слёзы радости, а на лицах молодых солдат читались волнение, гордость и нежность. Этот трогательный эпизод вызвал бурю чувств у всех присутствующих в зале.

Подобные встречи укрепляют моральный дух военнослужащих и подчеркивают нерушимую связь между семьёй и Родиной. Они становятся примером мужества, патриотизма и ответственности для молодого поколения, отметили в пресс-службе НГ РК.

Отметим, что ежегодно из Шахтинска на срочную воинскую службу отправляются около 140 юношей, большинство из которых выбирают путь защитников Родины в рядах Национальной гвардии МВД РК.