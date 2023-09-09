Табличку с надписью "Бхарат", а не "Индия" использовал Моди на саммите G20

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Оба слова являются официальными названиями республики, но первое используется на хинди и, как правило, для внутренней аудитории, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото bangkokbook.ru

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарной сессии открывшегося в Нью-Дели саммита "Большой двадцатки" (G20) выступал с табличкой "Бхарат" на трибуне вместо "Индия". Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Оба слова являются официальными названиями республики, но первое используется на хинди и, как правило, для внутренней аудитории, а второе - на английском языке и для иностранной публики.

Накануне саммита вопрос о названии страны вновь стал предметом политических споров. Президент республики Драупади Мурму разослала приглашения на ужин G20, в которых ее должность была указана как "президент Бхарата" вместо "президент Индии". Оппозиция обвинила правительство Моди в намерении отказаться от названия "Индия" и оставить только вариант на хинди.

Внутриполитическая дискуссия привлекла внимание мировых СМИ, а сам Моди в среду даже посоветовал министрам кабинета уклоняться от обсуждения и комментариев на эту тему, чтобы избежать политического скандала, сообщало агентство PTI. Тем временем, ряд местных изданий сообщил со ссылкой на источники, что вопрос официального наименования государства на международных площадках может быть рассмотрен в ходе специальной сессии парламента страны, которая намечена на 18-21 сентября.

Разногласия вокруг названия страны в Индии возникают не в первый раз. Как правило, инициаторами дискуссий являются сторонники националистических идей. Политики правого толка считают слово "Индия" пережитком колониальных времен, а реальным названием республики, с их точки зрения, должно быть слово "Бхарат".

Нынешняя дискуссия вспыхнула на фоне подготовки ко всеобщим выборам в парламент в 2024 году, на которых коалиции "Бхаратия джаната пати" (Индийская народная партия) будет противостоять оппозиция, объединившаяся в альянс I.N.D.I.A. (Indian National Developmental Inclusive Alliance, "Индийский национальный инклюзивный альянс развития").

#Индия #саммит #Бхарат #Моди

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