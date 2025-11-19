Мы выступали в специальном мини-турнире, организованном в Хорватии, в группе 8. В первой игре казахстанская сборная неожиданно для всех обыграла хорватов со счетом 2:1, но после этого уступила Нидерландам – 1:4. В заключительном туре мы обыграли Албанию – 2:1 – и заняли первое место.

Отметим, что во встрече Нидерланды – Хорватия команда хозяев турнира одержала победу со счетом 3:2, этот результат позволил сборной Казахстана, набравшей шесть очков, выиграть группу и получить место в Лиге А во втором раунде. Нидерланды, которые подходили к решающему туру лидерами, набрали четыре очка и опустились на третью строчку, что отправило их в Лигу В. Хорватия, имея шесть очков, поднялась на второе место и также сыграет в Лиге А, тогда как Албания с одним очком продолжит борьбу в Лиге В.

Отбор на Евро-2026 среди команд до 17 лет идет в два этапа. Первые и вторые команды групп первого этапа отправляются в элитный раунд, где поборются за семь путевок в финальную часть турнира, который пройдет в Эстонии.