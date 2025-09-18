Сказать, что юной девушке, еще не расставшейся со школой, было трудно, – не сказать ничего. Да и невозможно представить старшеклассницу в роли начальницы, которой она стала вынужденно, – мама Вероники, возглавлявшая хозяйство, погибла в автокатастрофе.

«Так в жизни не бывает», – скажут многие. Признаюсь: я и сам не поверил поначалу. Однако жизнь бывает изобретательнее любой мелодрамы, и в судьбе этой удивительной и стойкой женщины все случилось именно так. Односельчане из села Лозового Астраханского района Акмолинской области это могут подтвердить.

По словам Вероники, в 2009 году она впервые ступила на территорию фермерского хозяйства уже в совсем иной, чем ранее, ипостаси, аккурат в весеннюю посевную кампанию. Стоит помнить, что в горячую страду голова идет кругом даже у аграриев с опытом, что уж говорить о 18-летней девушке…

– В ту пору я почти ничего не понимала в сельском хозяйстве, но, к счастью, меня поддержали работавшие тогда рядом родственники, друзья покойной мамы, просто специалисты, в том числе агроном и бригадир, – рассказывает глава фермерского хозяйства. – Они проявили заботу, помогали советом и делом. Трудно представить, что могло бы произойти со мной, да и с хозяйством без этой мощной поддержки. Я безмерно благодарна тем людям, которые мне ее оказали.

Еще у хозяйства, по словам Вероники Гендик, были долги, но люди, которым пришло время заплатить по счетам, вошли в положение девушки и не стали подавать в суды. Впрочем, бывали и случаи, когда ей чинили препоны.

– В общем, мне выпало столько всего, что до сих пор не пойму, как сумела справиться, – приз­нается Вероника.

С годами пришел опыт. А еще – знания: Вероника выучилась в вузе на агронома. В настоящее время ТОО «СХП «Беркут», которое она возглавляет, представляет собой крупное многопрофильное хозяйство. В его ведении порядка 9 тыс. га пахотной земли, из которых ежегодно засевается 7–8 тыс. га.

В эти дни Вероника и ее команда заняты уборочной, когда дорог каждый погожий час.

– Стараемся не отставать от современных технологических трендов, – говорит наша героиня. – Так, почти на всей имеющейся технике установили автопилоты.

Тракторы, комбайны стали работать по заданным программам самостоятельно. К примеру, механизатору в кабине не нужно даже касаться руля, когда трактор движется по прямой. Его вмешательство требуется только при разворотах. Эффект от новшества оказался весьма заметным: экономятся семена и дизтопливо, исключается пересев. Кроме того, на всех тракторах, комбайнах и автомашинах установлены кондиционеры для комфорта механизаторов.

Кстати, людьми в ТОО «СХП «Беркут» дорожат. Им выплачивается приличная зарплата. Тем, кто имеет подворья, выделяют бесплатно сено и фураж. Есть занятость и в зимний период – на животноводческой ферме. Минимальная зарплата в зиму выплачивается даже тем, кто по каким-то обстоятельствам временно не может работать. Кроме того, для работников хозяйство выкупает в селе Лозовом жилье. Вот недавно купили три дома приехавшим на работу из другого региона агроному, водителю и сварщику.

Не забывает руководитель СХП «Беркут» и о социальных проблемах родного села. В качестве спонсора полностью обновила кровлю сельской школы. Заменила в ней старые окна на новые, из стеклопластика. Выделила 2 млн тенге на оплату разработки ПСД (проект­но-сметной документации) на строительство нового ФАПа. Да еще в сезоны весенних паводков активно включается в работы по предупреждению и ликвидации последствий стихии.

Мечтает Вероника, как и все руководители фермерских хозяйств, развивать свое дело и дальше. В ее случае это может быть глубокая переработка мяса. Есть своя ферма, поголовье овец, КРС, лошадей, поэтому у такого цеха проблем с сырьем не будет.

…Вот такая незаурядная женщина-аграрий живет и трудится в одном из сел целинного Приишимья. С непростой судьбой, нерастраченной верой в людей, добро на земле и лучшее будущее. Своим трудом на сельской ниве она приближает мечты, неразрывно связанные с родным селом и всей страной.