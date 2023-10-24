Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК

Кадровые назначения
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

С 2019 года он был председателем комитета гражданской авиации

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства Республики Казахстан Ластаев Талгат Тлеубекулы назначен на должность вице-министра транспорта. Об этом сообщила пресс-служба главы Кабмина, передает Kazpravda.kz.

Талгат Ластаев родился в 1980 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, Восточно-Казахстанский государственный университет им. С.Аманжолова, Академию государственного управления при Президенте РК, Национальный авиационный университет (Украина), Сэнфордскую школу государственной политики университета Дьюк  (Северная Каролина, США).

Трудовую деятельность начал в 1999 году в банковской сфере.

В разные годы работал на производственных предприятиях на руководящих позициях.

В 2008 г. — и. о. начальника, начальник управления развития автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникации.

В 2008-2009 гг. — начальник управления контроля качества МТК РК.

2009-2014 гг. — заместитель председателя комитета гражданской авиации МТК РК.

В 2014-2019 гг. — заместитель председателя комитета гражданской авиации МИР РК.

С 2019 по 2023 гг. был председателем комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

В октябре 2023 года назначен вице-министром транспорта РК.

#назначение #транспорт #вице-министр #Талгат Ластаев

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