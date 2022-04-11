Политика , Кадровые назначения
Тамара Дуйсенова вновь стала главой Минтруда

Тамара Дуйсенова назначена министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Указом Главы государства от 11 апреля 2022 года Дуйсенова Тамара Босымбековна назначена министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и освобождена от должности помощника Президента Республики Казахстан – заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.

Тамара Дуйсенова родилась 11 января 1965 года в Южно-Казахстанской области.

В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства по специальности «Инженер-экономист», кандидат экономических наук.

Трудовой путь начала в 1988 году с должности учителя основ информатики и вычислительной техники средней школы имени Ильича в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.

С 1988 по 1992 годы – научный сотрудник НИИ экономики и нормативов ВЦ Госплана Узбекской ССР.

С 1992 по 1993 годы – старший экономист Сарыагашской районной администрации.

С 1993 по 1994 годы – руководитель отдела информации и маркетинга компании «Перизат-Холдинг».

С 1994 по 1997 годы – советник, заместитель и первый заместитель акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

С 1997 по 1999 годы – первый заместитель акима города Шымкента.

С 1999 по 2002 годы - заместитель акима Южно-Казахстанской области.

С 2002 по 2006 годы – вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

С 2006 по 2008 годы – заместитель акима Южно-Казахстанской области.

С 2008 по 2013 годы – ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения.

С февраля 2013 по июнь 2013 года – вице-министр труда и социальной защиты населения.

С июня 2013 по август 2014 года – министр труда и социальной защиты населения РК.

С августа 2014 по январь 2017 года – министр здравоохранения и социального развития.

С января 2017 по февраль 2018 года – министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

С февраля 2018 по июль 2019 года – секретарь партии «Nur Otan».

С июля 2019 по май 2020 года – президент акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов».

С 5 мая 2020 года была помощником Президента Республики Казахстан – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.

Популярное

Все
Дежурные ЦОНы возобновили работу в Казахстане
Раскол народных избранников на два лагеря впервые произошел в маслихате Жамбылской области
Готовы ли казахстанцы к росту цены на муку со 115 до 155 тенге?
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 апреля
Видео с мертвой рыбой в водоеме Ботанического сада прокомментировал акимат Нур-Султана
Аружан Саин эмоционально выразила свою позицию по ситуации с детскими секциями и кружками
Электронные автобусные таблички установили в Кызылорде, но почему они не работают?
Работать в убыток глупо. Но кто автор этой глупости?
"Перепутавшую" детскую площадку со стоянкой автоледи наказали в Алматы - видео
Зерновой замес
Тамара Дуйсенова вновь стала главой Минтруда
Ребенка сбили на "зебре" в Актау: пострадавший находится в коме – СМИ
Хадж в этом году сможет совершить один миллион паломников
Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса
Как уничтожаются наркотики, показали полицейские
Парень сорвался с аттракциона в Шымкенте
​​​​​​​Поддать газу!
Зерновой замес
​​​​​​​Воздушной гавани – от нефтяников
Мошенники обманули более 100 крестьянских хозяйств в Карагандинской области
10 апреля 2022
Сказать «нет» беспечности
Общественный резонанс помог решить проблему яхт-клуба в Актау
Паруса не опускать!
Казахстанские грузы будут попадать в Европу, несмотря на геополитический кризис
Головкин сместил Канело с первого места в рейтинге лучших боксеров мира
Транзитные мосты содружества
Поддержать, а не критиковать
Наследие Мустафы Шокая обсудили в Нур-Султане
Предвестник независимости
Нападавшие не останавливались ни перед чем – ветеран полиции о январских событиях в Казахстане
Не предавать память невинно погибших
Новые реформы должны укрепить Казахстан перед внешними и внутренними вызовами
Открытый новый Казахстан
По списку или персонально?
Казахстан снимает ограничения по границе с тремя странами
Почти половина игрушек в казахстанских магазинах оказалась опасной для детей
Девочка-пешеход погибла в ДТП в Алматы
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева
Министр обороны проверил подразделения РгК "Восток"
"Водитель не стал ждать": беременная актюбинка выпала из автобуса
10 апреля 2022
Грузовик сорвался в ущелье в Алматинской области, погиб водитель
Выборы президента проходят во Франции
"Не бойтесь высказывать свое мнение" – глава "Самрук-Казына" молодым резервистам
Жителей села Речное эвакуировали из-за паводков в ВКО
Груженная бытовой техникой фура из России сгорела в Туркестанской области
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 апреля
Оставление скота без присмотра ведет не только к кражам, но и к гибели людей
09 апреля 2022
Внедорожник застрял посреди бурной реки в Талдыкоргане – видео
Перспективы развития Национального военно-патриотического центра обсудили в Нур-Султане
Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три титула
Более 20 школ оштрафовали из-за наружных туалетов в Туркестанской области
Неизвестные сообщили о взрывном устройстве на борту самолета Минск – Нур-Султан
Могут ли санкции против дочерних российских банков повлиять на казахстанские БВУ, разъяснил финрегулятор
Посол Казахстана встретился с Президентом США
Незаконное майнинговое оборудование обнаружили в ТРЦ Нур-Султана - видео
Сводит на нет работу по увеличению доходов казахстанцев – Смаилов о росте цен на продукты
Военные моряки в ходе учения «Батыл Тойтарыс - 2022» выполняют задачи в Каспийском море
Грузовые вагоны сошли с рельсов в ВКО
Молодых супругов нашли повешенными в Капшагае

Читайте также

Политика
Новые реформы должны укрепить Казахстан перед внешними и вн…
Политика , Кадровые назначения
Сменился глава департамента Агентства по делам госслужбы по…
Международное сотрудничество , Политика , В мире
Организация исламского сотрудничества приняла резолюцию по …
Кадровые назначения
Суйениш Абдильдин возглавил Госкорпорацию "Правительство дл…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021