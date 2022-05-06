Таможенный контроль на границе с Китаем: в Комитете госдоходов ответили на обращения бизнеса

В социальных сетях были опубликованы обращения представителей бизнес-сообщества о проверках на границе с Китаем. В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК дали разъяснение по этому вопросу, сообщает Kazpravda.kz.

Комитет государственных доходов в рамках исполнения поручения Главы государства по усилению таможенного контроля, в том числе на границе с КНР, в составе межведомственной группы при Генеральной прокуратуре провел совместные проверки деятельности участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а также приграничных пунктов пропуска с Китаем.

В ходе проверки сведений, содержащихся в таможенных декларациях, транспортных, бухгалтерских и иных документах, выявлено несоответствие сведений, влияющих на таможенную стоимость ввозимых товаров.

«Получены сведения от Государственной налоговой администрации КНР, где не подтверждается заключение контрактов некоторых участников ВЭД с иностранными поставщиками (отсутствие оплаты товара), что явилось основанием для отмены метода определения таможенной стоимости на основе договора (1 метод). Общая сумма нарушений за 3 года составила 165 млрд тенге», – рассказали в КГД.

Также Генеральная прокуратура выставила требования в комитет по совершенствованию таможенного администрирования и мер контроля.

В этой связи Министерство финансов утвердило соответствующий План мероприятий, предусматривающий ряд задач, основными из которых являются:

- определение приоритетных товарных групп, имеющих расхождения в таможенной статистике;

- совершенствование системы управления рисками и пересмотр субъектно-ориентированного подхода;

- категорирование субъектов околотаможенной сферы;

- формирование и актуализация стоимостных индикаторов риска по всем основным группам товаров;

- публикация актуальной ценовой информации;

- выработка предложений по ограничению деятельности фирм-однодневок;

- доработка и модификация информационных систем и др.

В настоящее время в рамках совершенствования системы управления рисками проводятся мероприятия по пересмотру критериев категорирования участников ВЭД, применения категорирования в отношении субъектов околотаможенной сферы (таможенные перевозчики, таможенные представители, склады временного хранения).

Кроме того, на сегодняшний день процессы в части применения системы управления рисками и категорирования лиц, совершающих таможенные операции, автоматизированы.

«Касательно Центра электронного декларирования, до недавнего времени существовала проблема применения отдельными регионами различной практики определения стоимости товаров, в результате которой к одному и тому же товару применялась разная ценовая политика.

Для исключения данной практики в январе текущего года полностью завершена централизация таможенных функций в части контроля и выпуска деклараций на товары. При Комитете государственных доходов создан департамент, включающий Центр электронного декларирования и Ситуационный центр.

Это позволило осуществлять мониторинг оперативной обстановки в пунктах пропуска, куда подключены все технические средства, и централизованно принимать решения по мерам контроля и применения единой практики определения таможенной стоимости.

За 2021 год скорректировано 17,6 тыс. деклараций на товары, эффективность выявленных нарушений при проведении досмотра выросла в 2 раза», – отметили в комитете.

В КГД заверили, что открыты к диалогу с бизнесом, и попросили сообщать о конкретных фактах неправомерных действий со стороны органов государственных доходов.