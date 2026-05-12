Тараз примет международный фестиваль боевых искусств

Спорт

Ожидается участие бойцов из Китая, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Азербайджана, Грузии и Южной Кореи

Иллюстрация: Kazpravda.kz

15 мая в спортивном комплексе «Тараз-Арена» имени Жаксылыка Ушкемпирова состоится масштабный международный турнир в рамках фестиваля боевых единоборств, посвященного памяти легендарного «Кара майора» - Бориса Керимбаева, сообщает Kazpravda.kz

Предстоящее событие станет одним из крупнейших спортивных форумов в сфере единоборств в регионе и объединит спортсменов разных поколений и направлений. В программу фестиваля включены соревнования по карате-до, кикбоксингу, MMA, рукопашному бою, таеквондо, грепплингу и GAMMA MMA.

Организаторы ожидают участие бойцов из Китая, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Азербайджана, Грузии и Южной Кореи. Международный статус турнира подчеркивает высокий интерес к фестивалю и укрепляет его значение как площадки для развития спортивного сотрудничества между странами.

Президент Ассоциации боевых искусств Жамбылской области Курмет Нукенов отметил, что фестиваль несет не только спортивную, но и важную воспитательную миссию.

- Мы посвящаем этот турнир памяти выдающегося человека, настоящего героя и патриота Бориса Тукеновича Керимбаева. Через спорт мы стремимся воспитывать молодежь в духе дисциплины, мужества и уважения к своей стране. Особенно важно, что фестиваль объединяет спортсменов из разных государств и дает молодым бойцам возможность проявить себя на международном уровне, - подчеркнул Курмет Умитханович.

По его словам, Жамбылская область традиционно считается одним из центров развития единоборств в Казахстане.

- Регион славится своими спортивными школами, сильными тренерскими кадрами и богатыми традициями подготовки бойцов. В последние годы в области уделяется особое внимание поддержке массового спорта, развитию молодежных секций и проведению крупных международных соревнований. Весомую поддержку организации фестиваля оказывают акимат Жамбылской области и силовые структуры региона, активно участвующие в реализации инициатив, направленных на патриотическое воспитание молодежи, популяризацию здорового образа жизни и укрепление спортивной культуры. Ожидаем, что фестиваль в Таразе соберет большое количество зрителей, станет ярким событием спортивного календаря страны и внесет значительный вклад в дальнейшее развитие боевых искусств, - подчеркнул глава Ассоциации боевых искусств Жамбылской области.

#фестиваль #Кара майор #боевые искусства

Популярное

Все
Индия срочно выводит золотые запасы из зарубежных стран
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
Астана впервые примет чемпионат мира по настольному теннису
ИИ будет мониторить посевную кампанию в Казахстане
Свыше 1,3 млрд тенге похитили в Шымкенте в сфере образования
Рост обработки достиг 9,9% и поддержал восстановление промышленности
Крупный лесной пожар вспыхнул вблизи Майами
В Жезказгане прошел турнир памяти героя Нацгвардии Айбата Аманова
Минэнерго раскрашивает дизтопливо для контроля расхода на посевной
В 5 раз вырос объем финансирования весенне-полевых работ в Казахстане
ВВП Казахстана на душу населения превысил 17 тысяч долларов
Победителя пятого сезона премии Mecenat.kz наградили в Астане
В Грузии новый патриарх
Пять медалей завоевали казахстанские штангисты на юниорском ЧМ в Египте
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
В «Реале» задумались о продаже Мбаппе
Олжас Бектенов пригласил участников заседания Бернского союза к реализации инвестпроектов
Почти 350 кг взрывчатки обнаружили и изъяли в ВКО
С пятью медалями завершил Казахстан Кубок Европы по дзюдо
Маркетплейсы обяжут продвигать товары с маркировкой «Сделано в Казахстане»
Город, соединявший континенты
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Мангистау в цвету
Пилотов дронов готовят в Караганде
Укрепление обороноспособности и модернизация армии – в приоритете государственной политики
Очередная сельхозярмарка пройдет в эти выходные в Астане
Назначен новый руководитель администрации Президента
Назначен первый заместитель Премьер-министра
Протяните руку помощи
Полеты над Бурабаем
К строительству аэропорта «Новый Ташкент» готовятся в Узбекистане
В Казахстане усиливают контроль за безопасностью такси
Ряд силовиков награждены госнаградами РК
В Уральске ветерана поздравили со 105-летием
В забое станет безопасней
Защита рубежей стала делом всей жизни для четы из Жетысу
Новые подходы в обучении
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
13 медалей завоевали казахстанские самбисты на Кубке мира
Путь писателя и государственного деятеля
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Димаш получил первую награду в качестве продюсера в Китае
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту

Читайте также

С пятью медалями завершил Казахстан Кубок Европы по дзюдо
Пять медалей завоевали казахстанские штангисты на юниорском…
Астана впервые примет чемпионат мира по настольному теннису
Елена Рыбакина вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Ри…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]