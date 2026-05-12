Тараз примет международный фестиваль боевых искусств

15 мая в спортивном комплексе «Тараз-Арена» имени Жаксылыка Ушкемпирова состоится масштабный международный турнир в рамках фестиваля боевых единоборств, посвященного памяти легендарного «Кара майора» - Бориса Керимбаева, сообщает Kazpravda.kz
Предстоящее событие станет одним из крупнейших спортивных форумов в сфере единоборств в регионе и объединит спортсменов разных поколений и направлений. В программу фестиваля включены соревнования по карате-до, кикбоксингу, MMA, рукопашному бою, таеквондо, грепплингу и GAMMA MMA.
Организаторы ожидают участие бойцов из Китая, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Азербайджана, Грузии и Южной Кореи. Международный статус турнира подчеркивает высокий интерес к фестивалю и укрепляет его значение как площадки для развития спортивного сотрудничества между странами.
Президент Ассоциации боевых искусств Жамбылской области Курмет Нукенов отметил, что фестиваль несет не только спортивную, но и важную воспитательную миссию.
- Мы посвящаем этот турнир памяти выдающегося человека, настоящего героя и патриота Бориса Тукеновича Керимбаева. Через спорт мы стремимся воспитывать молодежь в духе дисциплины, мужества и уважения к своей стране. Особенно важно, что фестиваль объединяет спортсменов из разных государств и дает молодым бойцам возможность проявить себя на международном уровне, - подчеркнул Курмет Умитханович.
По его словам, Жамбылская область традиционно считается одним из центров развития единоборств в Казахстане.
- Регион славится своими спортивными школами, сильными тренерскими кадрами и богатыми традициями подготовки бойцов. В последние годы в области уделяется особое внимание поддержке массового спорта, развитию молодежных секций и проведению крупных международных соревнований. Весомую поддержку организации фестиваля оказывают акимат Жамбылской области и силовые структуры региона, активно участвующие в реализации инициатив, направленных на патриотическое воспитание молодежи, популяризацию здорового образа жизни и укрепление спортивной культуры. Ожидаем, что фестиваль в Таразе соберет большое количество зрителей, станет ярким событием спортивного календаря страны и внесет значительный вклад в дальнейшее развитие боевых искусств, - подчеркнул глава Ассоциации боевых искусств Жамбылской области.