Тараз примет международный фестиваль боевых искусств

Иллюстрация: Kazpravda.kz

15 мая в спортивном комплексе «Тараз-Арена» имени Жаксылыка Ушкемпирова состоится масштабный международный турнир в рамках фестиваля боевых единоборств, посвященного памяти легендарного «Кара майора» - Бориса Керимбаева, сообщает Kazpravda.kz

Предстоящее событие станет одним из крупнейших спортивных форумов в сфере единоборств в регионе и объединит спортсменов разных поколений и направлений. В программу фестиваля включены соревнования по карате-до, кикбоксингу, MMA, рукопашному бою, таеквондо, грепплингу и GAMMA MMA.

Организаторы ожидают участие бойцов из Китая, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Азербайджана, Грузии и Южной Кореи. Международный статус турнира подчеркивает высокий интерес к фестивалю и укрепляет его значение как площадки для развития спортивного сотрудничества между странами.

Президент Ассоциации боевых искусств Жамбылской области Курмет Нукенов отметил, что фестиваль несет не только спортивную, но и важную воспитательную миссию.

- Мы посвящаем этот турнир памяти выдающегося человека, настоящего героя и патриота Бориса Тукеновича Керимбаева. Через спорт мы стремимся воспитывать молодежь в духе дисциплины, мужества и уважения к своей стране. Особенно важно, что фестиваль объединяет спортсменов из разных государств и дает молодым бойцам возможность проявить себя на международном уровне, - подчеркнул Курмет Умитханович.

По его словам, Жамбылская область традиционно считается одним из центров развития единоборств в Казахстане.