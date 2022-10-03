Фото: акимат Жамбылской области
Культура
Тараз вошел в список мировых городов ремесленников

В областном центре Жамбылской области стартовала международная выставка ремесленников «Тараз – город ремесленников», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт облакимата.

Перед выставкой прошла встреча акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова с почётными гостями масштабного мероприятия. Среди них – председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Дастан Рыспеков, вице-президент Всемирного совета ремесленников Азиатско-Тихоокеанского региона Азиз Муртазаев, председатель Союза ремесленников Казахстана Айжан Беккулова, главный дизайнер бренда «Аспара» Дома моды «Асыл Дизайн» Айдархан Калиев, председатель общественного объединения инвалидов «Шебер шаңырақ» Анар Бексултанова и другие гости из Узбекистана, Татарстана, Таджикистана, Кыргызстана.

Глава региона выразил огромную благодарность экспертам, которые высоко оценили ремесленный и туристический потенциал Тараза и приняли положительное решение о его включении в данный список. Нуржан Нуржигитов отметил, что Тараз, история которого насчитывает более 2000 лет, имеет богатое прошлое.

В свою очередь, гости поблагодарили жамбылцев за тёплый приём.

Азиз Муртазаев отметил, что список мировых городов ремесленников формируется с 2014 года. На сегодняшний день в него вошли 59 городов мира. Он добавил, что Тараз является первым городом в Казахстане, вошедшим в данный список.

«Планируется проведение масштабных мероприятий по развитию туризма в нашем регионе. Предпринимателям, которые намерены работать в этом направлении, оказывается поддержка», – сказал Нуржигитов.

Затем аким области принял участие в церемонии открытия международной выставки в историко-этнокультурном комплексе «Көне Тараз».

Гости ознакомились с работами отечественных и зарубежных ремесленников.

«Я искренне рад, что на священной аулиеатинской земле проходит международная выставка «Тараз – город ремесленников»! Сегодня мы являемся свидетелями официального включения Тараза в список мировых городов ремесленников. Это масштабное событие придаст новый импульс развитию культурно-духовной и туристической сфер региона. Всемирный список городов ремесленников формируется с 2014 года и включает более 50 городов мира, таких как Самарканд, Бухара, Хива, Коканд. Священный Тараз – первый из городов Казахстана, вошедших в этот список. Тараз вошел в этот список благодаря своему огромному туристическому и ремесленному потенциалу», – сказал Нуржан Нуржигитов.

В ходе мероприятия вице-президент Всемирного совета ремесленников Азиатско-Тихоокеанского региона Азиз Муртазаев в торжественной обстановке вручил акиму Тараза Бакытжану Орынбекову сертификат экспертной комиссии о включении города в список мировых городов ремесленников. Также в ходе церемонии открытия выставки наградили ряд ремесленников.

Выставка продлится еще 3 дня. Запланированы модный показ «ASPARA Fashion», тур по историческим объектам, круглый стол, конкурсы художников и ремесленников, мастер-классы.

Отметим, на сегодняшний день в Жамбылской области насчитывается 3 435 историко-культурных памятников, 5 из них включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, 25 – республиканского значения, 698 – местного значения.

 

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