Тайна женщины, или Трагедия маленького человека

Сердце матери

«Әйел құпиясы» и «Войцек» – постановки с самобытным казахским акцентом, отражающие видение европейской классикой вечной темы борьбы добра и зла.

Знаменитая пьеса Эдуардо де Филиппо «Филумена Мартурано» о незыблемых семейных ценностях, женской любви и мудрос­ти давно и прочно обосновалась на мировых театральных подмостках. Артисты театра им. К. Куанышбаева уверены, что их адаптация литературного шедевра получилась актуальной, эффектной, зрелищной и сохранившей дух времени.

«Әйел құпиясы» – лирическая драма о невероятной силе материнской любви. Постановка заслуженного деятеля РК Болата Узакова затрагивает самые потаенные струны души. Дополнительные смысловые нюансы считываются через перевод Тасболата Омарова. Такие мелодраматичные истории в основном рассчитаны на то, чтобы вызвать слезы сопереживания у прекрасных дам, но и скупым на эмоции мужчинам предстоит задуматься о проблемах матерей-одиночек и детей, брошенных на произвол судьбы.

По словам режиссера, выбор произведения обусловлен тем, что здесь ярко представлен образ женщины, способной на самопожертвование.

– Главная героиня принимает решения, исходя из глубокой преданности к своим детям. Она стремится обеспечить сыновьям лучшее будущее, в том числе и через качественное образование. Материнская любовь не знает преград, так как движет женщинами даже в самые трудные периоды. Филумена продолжала искренне верить и мечтать о семейном счастье, – говорит Болат Узаков.

Дуэт известных артистов Жанат Чайкиной и Кенеса Нурланова в образах Филумены Мартурано и Доменико Сориано сразу произвел на зрителей неизгладимое впечатление. Они играли тонко и чувственно, вызывали у публики и сострадание, и смех. Противостояние мужского и женского коварства, утонченное кокетство и внутреннее благородство на примере персонажей Альфредо Аморозо, Розалии Солимене, Дианы, адвоката Ночеллы зрители наблюдали благодаря сценическим перевоплощениям Аманжола Молдахмета, Зибагуль Кариной, Динары Егубаевой и Асхата Султана.

Трое сыновей – Умберто, Риккардо и Микеле, которых сыграли Бейбарыс Сарсен, Али Калдар, Бибарыс Орман, приятно удивили всех своими чарующими голосами, исполнив знаменитую неаполитанскую песню O sole mio.

– Вначале мы немного сомневались, стоит ли вообще ставить такой спектакль, поскольку его сюжет в какой-то степени чужд нашему национальному менталитету. Но режиссер внес некоторые коррективы, и постановка нашла отклик у зрителей, – отметила исполнительница главной роли Жанат Чайкина.

По ее словам, такие спектакли заставляют в будничной суете задуматься о главных ценностях, напоминают о том, что забота и поддержка – залог гармоничных семейных отношений.

Бедность не порок?

Драму «Войцек», представленную в рамках творческой лаборатории театра Qalleki, можно смело назвать одной из самых ярких постановок театрального сезона. Дебютный спектакль молодого режиссера Улана Кабыла полон загадок, которые зрителям предстоит разрешить вместе с героями пьесы немецкого драматурга Георга Бюхнера. На казахский язык ее перевела Ляззат Кайраткызы.

Постановка не лишена интересных находок: режиссер очень удачно вплетает в канву происходящего на европейской «почве» действа отрывки из философских произведений Омара Хайяма, Шакарима Кудайберды­улы, Магжана Жумабаева, Ахмета Байтурсынулы, Султанмахмута Торайгырова.

Камерный зал театра позволяет полностью погрузиться в действие, которое происходит в старом доме с минимальными бытовыми удобствами. Лаконичность сценографии подчеркнута монохромными тонами. В такой непритязательной обстановке – потускневшее от времени зеркало, старый камин и картина на ободранной стене – сложно говорить о домашнем уюте и тепле.

Пронзительная история о растоптанном судьбой человеке невольно вызывает ощущение безыс­ходности, спектакль отчас­ти шокирует публику, погружая в размышления о смысле жизни и фатальности судьбы.

фото пресс-службы театра

– Бедность толкает людей на воровство и преступления, делает их зависимыми от жизненных обстоятельств. Главному герою Войцеку из-за нищеты пришлось выполнять грязную работу. Чтобы прокормить семью, он был вынужден питаться горохом, чистить обувь, брить бороды, участвовать в жестоких экспериментах. Думаю, во главе угла этой пьесы – трагедия «маленького человека». Наша постановка должна показать, насколько может быть губительным человеческое равнодушие, – отметил режиссер Улан Кабыл.

Исполнитель главной роли Акжол Мамыр своей выразительной игрой передал боль и страдание потерянного человека. Он утверждает, что Войцек – доб­росердечный и тихий, поэтичный персонаж, вызываю­щий сочувствие и сожаление. Он родом из интеллигентной семьи, однако воинская служба изменила его мировоззрение и заставила влачить жалкое сущест­вование. По мере развития событий он проявляет совершенно разные грани характера.

Утонченный образ Марии в романтическом ключе воплотила Аяужан Малгаждарова. Глядя на смиренную прекрасную девушку в свадебном платье, трудно поверить, что любящая супруга способна на эгоистичные поступки и измену ради получения материальных благ. А Доктор и Капитан в исполнении Мейрама Кайсанова и Жанибека Мусаева стали неким олицетворением «сильных мира сего».

– В постановке затронуты актуальные социальные проблемы, показаны собирательные образы так называемых «слуг народа» – богачей, военных, политиков и представителей интеллигенции, которые противопоставлены простому народу. Время может быть безжалостным и жестоким, но, несмотря на это, необходимо всегда сохранять в себе человечность, – считает актер Жанибек Мусаев.

После премьер спектаклей зрители сошлись во мнении, что эти удачные творческие экс­перименты дают пространство для поиска ответов на самые волнующие вопросы.