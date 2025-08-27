В рамках реализации Послания Президента «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» и иных поручений главы государства в Казахстане проводятся работы по формированию в обществе экологических ценностей, бережного отношения к природе, а также поддержание чистоты ума и помыслов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Комитет рыбного хозяйства

В частности, в республике разработана Концепция развития экологической культуры «Таза Қазақстан» на 2024-2029 годы. Документ ориентирован на комплексный подход к формированию экологической культуры. Среди ключевых направлений:

- развитие экологического мышления и поведения населения; создание системы стимулов к экологически ответственному образу жизни;

- экологическое образование и просвещение;

- широкое информационное освещение вопросов экологии.

«Концепция направлена на формирование у граждан уважения к природе, осознание важности охраны окружающей среды и активное участие в решении экологических проблем», — подчеркнул министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев.

Особое внимание уделяется роли бизнеса и крупных предприятий – они рассматриваются как важные партнеры в реализации природоохранных инициатив.

Многие компании в Казахстане уже участвуют в мероприятиях под эгидой «Таза Қазақстан», внедряют устойчивые технологии и поддерживают экопроекты в регионах своего присутствия.