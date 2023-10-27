Те, кто стоял у истоков

Проведение историко-документальной выставки и «круглого стола», приуро­ченных ко Дню Республики, именно в стенах Архива Президента РК обусловлено важным фактором: здесь хранятся документы, связанные с принятием исторических для судьбы страны решений, в том числе Декларация о государственном суверенитете.

Разумеется, обретение суверенитета не было сиюминутным процессом. Начало ему положили многие другие шаги, в том числе учреждение в апреле 1990 года поста Президента Казахской ССР. Затем на протяжении нескольких месяцев в стране проходили политические прения, дебаты по поводу того, каким должен быть будущий Казахстан, как он будет развиваться.

С апреля по октябрь 1990-го при Президенте было создано несколько различных комиссий. Их члены решали в том числе, каким статусом должен обладать документ о суверенитете: закона, акта, декларации... К обсуждению привлекались ведущие юристы, и на заседании «круглого стола» в Архиве депутаты XII, XIII созывов Верховного Совета Казахской ССР как раз и поделились об этом своими воспоминаниями.

– Я от души благодарна руководству нашей страны и лично Президенту, который возродил национальный праздник, – отметила депутат Верховного Совета КазССР XII созыва Зинаида Федотова. – Мы думали, что День Республики всегда будем отмечать так же, как в СССР отмечали когда-то праздник Октябрьской революции. Но настал момент, когда этот день ушел в небытие, а сегодня он, по счастью, возвращен, чтобы знаковые события тех лет помнили новые поколения казахстанцев, – отметила спикер.

Хотя декларация – документ небольшой по объему, он очень емкий. Можно с уверенностью утверждать, что практически вся нормативно-правовая база, которая впоследствии была разработана, все шаги по встраиванию нашей страны в систему международных отношений стали возможными благодаря принятию именно декларации.

В архиве сохранились выступ­ления депутатов, общественных деятелей, юристов, историков. По итогам их дебатов удалось прийти к единому мнению, каким должен быть документ о суверенитете.

– На подготовку документа ушло около полугода. Вошедшие в него 17 статей депутаты в первый раз обсуждали шесть часов. Приходилось юридически доказывать, обосновывать наше решение каж­дому. И в этой миссии огромную роль сыграл академик Салык Зиманов... Когда мы приняли декларацию, депутаты кинулись обнимать друг друга. Потому что наши отцы мечтали о независимости, и вот наконец-то эта мечта осуществилась, – поделился воспоминания­ми депутат Верховного Совета КазССР XII созыва Оразалы Сабденов.

Нужно отметить, что в архиве сохранился и альтернативный проект декларации. Он даже был опубликован в средствах массовой информации и широко обсуждался. В целом становление суверенитета проходило в демократи­ческом ключе – в диа­лог вовлекались самые широкие слои населения. Основные вопросы обсуждений касались таких принципиальных моментов, как государственный язык, территориальная целостность, право собственности, экономика, внешняя политика.

– Получить независимость и ­утвердить республику – непрос­тое дело, – отметил общественный деятель, ученый, ректор Университета «Туран» Рахман Алшанов. – Когда наступило время и стало возможным принимать решения самим, мы понимали, что трудности будут, но были уверены в том, что все их преодолеем. Строить государственную независимость оказалось даже сложнее, чем предполагалось. Но это был наш выбор, наш путь, который, кроме нас, никто не мог пройти.

Академик Академии журналистики Казахстана Валерий Жандаулетов отметил, что сейчас Казахстан находится на новом этапе, и граждане растут вмес­те со страной. Казахстанцы стремятся внести свой вклад в дело дальнейшего развития общества, государства. И перспективы у нашей республики, как уверен журналист, очень хорошие.

По словам генерального директора Института философии, политологии и религиоведения Серика Сейдуманова, в 1990 году, когда был принят документ, наша страна стала суверенным государством. Независимость – это не только границы, это и структура власти, и недра, и все богатства, являющиеся собственностью казахстанского народа.

Люди, которые принимали самое непосредственное участие как в подготовке Декларации о суверенитете, так и в других процессах становления независимости, подчеркивали: тогда они просто выполняли свой долг перед страной и обществом. И каждый из нас рано или поздно может и сам оказаться свидетелем событий, которые через время будут представляться не менее историческими.