Театр без границ

Постановка была представлена в Москве в рамках XVI Международного театрального фес­тиваля им. А. П. Чехова. Новый опыт, новые творческие идеи, новые друзья из разных стран – с таким багажом возвращаются домой участники Лаборатории молодых режиссеров стран СНГ, Балтии и Грузии. Ее организатор – Международная конфедерация театральных союзов.

В трудные и противоречивые 90-е годы было решено преобразовать Союз театральных деятелей СССР в новую организацию – Международную конфедерацию театральных союзов (МКТС) и таким образом сохранить общее театральное пространство бывших республик, а ныне независимых государств. Тогда же был учрежден теперь уже хорошо известный в театральном мире Международный Чеховский фестиваль.

В этом году лаборатория была посвящена памяти Валерия Шад­рина – создателя и второго президента МКТС. Тема лабораторной работы – творчество Антона Чехова. Молодые актеры и режиссеры, разбившись на пять групп, ставили рассказы «Спать хочется», «Зеркало», «Человек в футляре», «Скрипка Ротшильда», «Черный монах». С утра шли занятия с педагогами, вечером – репетиции. На подготовку спектак­лей выделили четыре дня. Затем самые интересные моменты из каждой постановки режиссер и художественный руководитель лаборатории Владимир Панков объединил в большой многожанровый спектакль.

Единственным представителем Казахстана на фестивале был режиссер и актер Уральского русского драматического теат­ра им. А. Н. Островского Руслан Джумахметов, для которого нынешняя лаборатория уже третья.

– Я стал режиссером рассказа «Человек в футляре». В нашей группе были ребята из России, Кыргызстана, Азербайджана. Большой итоговый спектакль – это гармоничный синтез музыки, театра, хореографии, ритмики, соединивший театральные традиции девяти стран – участниц лаборатории. Две премьеры прошли на ура в Центре драматургии и режиссуры, – рассказывает Руслан Джумахметов. – Полученный опыт мы транслируем в работах своих театров, что, безусловно, не остается не замеченным нашими зрителями. В наше непростое время лаборатория стала настоящим мостом дружбы. Эти несколько дней нас, таких разных, вели лишь творчество и искусство. И не раз мы говорили о том, что было бы здорово организовать подобные лаборатории в каждой стране. Результатом их творческого поиска могут стать театральные фестивали, объединяющие все страны СНГ.