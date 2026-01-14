В Национальной библиотеке РК состоялась международная научно-теоретическая конференция «Первому национальному театру 100 лет: традиции, инновации и художественная трансформация» с участием искусствоведов из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана.

Открывая ее, директор театра Еркин Жуасбек зачитал поздравительный адрес от имени заместителя Премьера-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой.

«История первого профессионального казахского театра началась в 1926 году. Здесь рождались и укреплялись театральные традиции, звучали произведения, ставшие классикой национальной драматургии: «Абай», «Қобыланды», «Қарагөз», «Айман – Шолпан» и другие. Но главное богатство – это люди и школа, созданная поколениями выдающихся артистов и режиссеров. И, конечно, ваш сегодняшний коллектив, который умеет сохранять традиции и говорить со зрителем современным языком. Желаю вам вдохновения, творческих успехов и неизменных аншлагов», – говорится в приветственном письме министра.

Участники конференции обсудили историю театра, его духовные основы, этапы развития и роль национальной идеи в казахской драматургии. Особое внимание уделили преемственности традиций и новаторству в режиссуре, актерскому мастерству и современным художественным решениям. В рамках мероприятия музей театра подготовил выставку «Национальный театр, прошедший вековой путь». В экспозиции представлены фото- и видеоматериалы, архивные документы, отражающие столетнюю историю театра.

...В апреле 1925 года в Кызыл-Орде прошел V Съезд Советов Казахстана, где наркому просвещения Смагулу Садвокасову было поручено открыть казахский нацио­нальный театр. 25 декабря того же года директор театра Динше (Динмухамед) Адилов приступил к приему на работу первых актеров. Их комиссия отбирала из глашатаев, клоунов или комедиантов, работавших на самодеятельных площадках знаменитой Кояндин­ской ярмарки. Среди них были Серке Кожамкулов, Курманбек Жандарбеков, Амре Кашаубаев, Иса Байзаков, Калибек Куанышбаев, Елубай Умирзаков, Капан Бадыров и другие талантливые выходцы из народа.

В 1928 году с переносом столицы в Алма-Ату туда же был переведен и театр. С этого момента начался период его становления. Появились такие яркие спектакли, как «Абай» с Калибеком Куанышбаевым в главной роли, «Укрощение строптивой», где блистали Шакен Айманов и Хадиша Букеева. На особую высоту поднялся театр при Моисее Гольдблате. Его постановки «Еңлік – Кебек» (Мухтар Ауэзов), «Ақан сері» (Габит Мусрепов) способствовали рож­дению выдающихся актеров, среди которых выделялись имена Нурмухана Жантурина, Бикен Римовой, Идриса Ногайбаева, Шолпан Жандарбековой и Замзагуль Шариповой.

В середине 50-х в театр пришел выпускник режиссерского факультета ГИТИСа Азербайжан Мамбетов.

«К алматинскому театру драмы невозможно подойти, – писал в 1959 году журнал «Театр». – За квартал у идущих спрашивают лишние билеты. Всюду оживленные, взволнованные лица. Сегодня идет комедия К. Мухамеджанова «Волчонок под шапкой», которая стала горячим увлечением казахской молодежи».

Это был первый спектакль Азербайжана Мамбетова. Потом были «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу», «Кровь и пот», «Қарагөз», «И дольше века длится день», но настоящее признание к нему пришло после спектакля «Материнское поле». Благодаря этой постановке начался стремительный взлет его карьеры: в 33 года он был назначен главным режиссером главного театра страны. При нем в 60–70-е годах состоялся очередной творческий взлет театра. На этой почве выросли такие имена, как Ануар Молдабеков, Асанали Ашимов, Фарида Шарипова, Нукетай Мышбаева, Тунгышбай Жаманкулов…

Сегодня, когда театр отмечает свое 100-летие, нельзя не вспомнить тех, кто внес весомый вклад в его историю. И в первую очередь народную артистку СССР Сабиру Майканову – первую исполнительницу роли Толгонай в «Материнском поле».

«Я смотрел этот спектакль в семи или восьми театрах Союза: в Москве, Узбекистане, Кыргызстане, Бурятии… Надо отметить, что казахский был самым лучшим, поэтому и выезжали с ним на гастроли в Москву семь раз, – говорил доктор искусствоведения Багыбек Кундакбаев (1926–2020). – Роль Толгонай делили в театре две актрисы – Майканова и Шарипова. Если последняя передавала внут­ренний мир своей героини, то первая создавала образ крупными мазками, психологические переживания у нее сочетались с трагизмом. Создавалось впечатление, что Майканова – это и есть сама Толгонай. «Материнское поле» с ее участием шло на сцене театра имени Ауэзова больше 30 лет, но сколько бы я ни смотрел этот спектакль, мне все время хотелось посмотреть его еще раз».

Конец 80-х и начало 90-х стали для театра годами поиска новых форм. Был обновлен репертуар. В драматургии появились такие имена, как Дулат Исабеков, Аким Тарази, Калихан Ыскак, Оралхан Бокей, Баккожа Мукай, Мукагали Макатаев, Иран Гайып.

В последние годы все спектак­ли театра проходят с аншлагом, даже несмотря на то, что его постановки из-за начавшейся в 2025-м реконструкции идут на разных сценах города. Актеры, составляющие труппу театра, активно снимаются в кино, работают на телевидении и радио. И это также способствует поднятию рейтинга театра. Сегодня здесь блистают Дулыга Акмолда, Болат Абдильманов, Бахтияр Кожа, Берик Айтжанов, Гани Кулжанов, Еркебулан Даиров, Дария Жусип, Адилет Базарбай…

Остается добавить, что в прошлом году театр гастролировал почти во всех областях Казахстана, начиная с места своего рождения – Кызылорды, а дальше были Туркестан, Шымкент, Тараз, Семей, Павлодар, Атырау, Актау, Актобе.

Вечером на сцене своих друзей – Национального русского драматического театра им. М. Лермонтова – театр-юбиляр представил спектакль «Еңлік – Кебек» по одноименной драме Мухтара Ауэзова.