Театр Sensitive завоевал премию «Жан шуақ»

Главной звездой вечера стал театр танца Sensitive из Петропавловска, который был удостоен награды «За выдающиеся достижения в области культуры». Уникальный коллектив неслышащих танцоров существует уже 18 лет и стал символом преодоления барьеров, убедительным доказательством того, что настоящее искусство не имеет преград.

Признание в этом году Sensitive лучшим хореографическим коллективом на Каннском фестивале креативных искусств стало кульминацией многолетнего труда. Этот ансамбль не просто танцует – он рассказывает истории без слов, где каждое движение, каждый жест полны глубочайшего смыс­ла. Техника жестового танца в исполнении Sensitive превращается в изысканный, поч­ти визуальный поэтический язык, где чувства передаются не через звук, а через телесную экспрессию, сливаясь в единую стихию. Эти танцоры не просто выражают эмоции – они вдохновляют на движение вперед, на победу над собственными ограничениями.

Председатель Мажилиса Парламента РК и партии «Amanat» Ерлан Кошанов отметил, что наша страна перестала воспринимать людей с инвалидностью только как объект заботы, и они должны быть полноправными участниками общественной жизни. Премия «Жан шуақ» – это не просто признание заслуг, это символ изменения общественного сознания, где слово «инвалид» утратило свой негативный оттенок и стало синонимом силы духа, упорства и таланта.

С призом в размере один миллион тенге каждый лауреат получает возможность не только продолжить свою творческую деятельность, но и стать вдохновением для других. Как подчерк­нула президент Казахстанской конфедерации инвалидов Жанат Омарбекова, с 2008 года премию «Жан шуақ» получили уже около 90 человек, и каждый из них является ярким примером того, что жизнь без ограничений возможна, если есть решимость и поддержка общества.